Venezuela realiza ejercicios ante posibles conflictos bélico y reitera "amenaza" de Estados Unidos

CARACAS (VENEZUELA), 02/10/2025.- Fotografía cedida por Prensa Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto de gobierno este jueves, en Caracas (Venezuela). Maduro anunció que el próximo sábado se llevarán a cabo ejercicios de organización para afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial", en un contexto marcado por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, denunciada por Caracas como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen". ( EFE/ PRENSA MIRAFLORES )

Venezuela realiza este sábado ejercicios de organización ante cualquier hecho de "violencia bélica" que pueda registrarse en el territorio, indicó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, en un contexto en el que el Gobierno de Nicolás Maduro advierte sobre la "amenaza" que, asegura, representa el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Infante recordó que desde hace semanas se han convocado jornadas los sábados para preparar a la población y fortalecer las estructuras y capacidades destinadas a atender "cualquier desastre natural o cualquier hecho de violencia bélica" en el país.

Asimismo, el legislador instó a "levantar todas las capacidades productivas" en Venezuela, al subrayar que, durante la guerra de Vietnam (1955-1975), este factor fue "clave" para el triunfo del país asiático frente a Estados Unidos.

La actividad de hoy fue convocada por Nicolás Maduro el pasado 2 de octubre de 2025, cuando anunció ejercicios de organización para afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial", en un contexto marcado por la presencia militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combate al narcotráfico.

El Gobierno venezolano insiste en que las acciones de Estados Unidos representan una "amenaza" orientada a propiciar un "cambio de régimen".

Jornada especial

El mandatario explicó entonces que esta jornada es "especial de carácter organizativa" y se centra en el "mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Milicia.

También estarán incluidas, las 5,336 Unidades Comunales Milicianas instaladas "unas semanas atrás" y las 15,751 Bases Populares de Defensa Integral.

Maduro aseguró que cada semana continuarán "elevando" el "apresto operacional, la comunicación interna y el despliegue, para garantizar" unas "Navidades felices y en paz", cuyo inicio fue declarado este miércoles en el país suramericano por decisión del jefe de Estado.

Adiestramientos

Desde agosto, y en respuesta a lo que denuncia como "amenazas" contra la nación, el Gobierno ha convocado a los ciudadanos a movilizaciones y jornadas tanto de alistamiento en la Milicia como de adiestramiento, con el objetivo de fortalecer la denominada "fusión popular-militar-policial" y mejorar el sistema nacional de defensa.

Muchas de estas actividades se han llevado a cabo los sábados, como la del fin de semana pasado, cuando se realizó un simulacro nacional de emergencias ante desastres naturales o conflictos armados, motivado por un enjambre sísmico que afectó el occidente del país y por la presencia militar de Estados Unidos en la región.