Felicitaciones, críticas y comparaciones genera el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

Fotografía de archivo del 9 de enero de 2025 de la líder antichavista María Corina Machado en una manifestación, en Caracas (Venezuela). Machado expresó este viernes que su Premio Nobel de la Paz 2025 representa un "impulso para concluir" la tarea de "conquistar la libertad" en su país, y señaló al presidente estadounidense, Donald Trump, y a "las naciones democráticas del mundo" como aliados para alcanzar ese objetivo ( FUENTE EXTERNA )

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025. El anuncio del Comité Noruego ha provocado reacciones a nivel mundial. Mientras unos celebran el reconocimiento como más que merecido, otros expresan su desacuerdo.

En las redes sociales, las felicitaciones y críticas comenzaron a circular de inmediato.

Uno de los primeros en reaccionar fue Steven Cheung, el asesor del presidente estadounidense Donald Trump y director de Comunicaciones de la Casa Blanca. Cheung acusó al Comité Nobel de “anteponer la política a la paz” por no otorgar el premio a Trump, quien había manifestado en varias ocasiones su deseo de recibirlo.

“Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, expresó.

Putin, Netanyahu y familia de rehenes en Gaza reaccionan

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, también comentó la decisión desde Dusambé. Aunque no cuestionó directamente el premio a Machado, aseguró que Trump “realmente hace mucho para la solución de crisis complejas” y que “definitivamente está trabajando en estos temas”, refiriéndose especialmente a la situación en Oriente Medio y el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor este viernes.

A su vez, criticó que en otras ocasiones el Nobel de la Paz se ha otorgado a personas que "no han hecho nada por la paz", lo que a su consideración “ha dañado enormemente el prestigio del premio”.

Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu lamentó que Trump no haya sido galardonado. “El Comité Nobel habla sobre la paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece”, afirmó, mencionando como ejemplo el acuerdo impulsado por el mandatario estadounidense para Gaza.

Los familiares de los rehenes israelíes en Gaza también se pronunciaron, asegurando que “ningún líder ha hecho más por la paz que Donald Trump”, aunque reconocieron el impacto del acuerdo humanitario más allá del premio.

Celebran el Nobel a Machado

A diferencia de estos, desde América Latina y Europa, varios jefes de Estado y figuras políticas celebraron el reconocimiento a María Corina Machado, destacando su trayectoria.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, compartió un mensaje a través de sus redes sociales y su canal oficial de WhatsApp, celebrando el Nobel. Afirmó que e este es el reconocimiento a más de 30 años de lucha abnegada por la democracia y los derechos humanos . "María Corina, eres un faro de esperanza para tu país y para el mundo”.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro, felicitó a Machado y también recordó a la ambientalista keniana Wangari Maathai, galardonada en 2004. Indicó que de María Corina espera a que ayude a que su país a conseguir el diálogo para mantener la paz

En Buenos Aires, activistas venezolanos celebraron el premio frente a la embajada de Venezuela.

En Bolivia, los candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga destacaron el valor del premio. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó el galardón como un “gran triunfo”, destacando el compromiso de Machado con la democracia y la dignidad humana. La Cancillería panameña también emitió un comunicado oficial de felicitación.

En Estados Unidos, varios congresistas republicanos de Florida, donde reside una gran diáspora venezolana, calificaron a Machado como la “libertadora” de su país y una “nueva Simón Bolívar”. La congresista María Elvira Salazar resaltó su fe “inquebrantable en la democracia”.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba expresó “profunda alegría” y reconoció la “firmeza y constancia” de Machado en su lucha.

En Venezuela, opositores como Leopoldo López y Edmundo González Urrutia coincidieron en que el Nobel no solo honra a Machado, sino también al pueblo venezolano y su deseo de cambio.

Desde Europa, el presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a la opositora y destacó su compromiso “en favor de la democracia y la libertad en Venezuela”. En un comunicado del Elíseo, afirmó que Machado “encarna con brillo la esperanza de todo un pueblo”.