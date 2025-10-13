El Supremo mantiene a Bolsonaro en prisión domiciliaria por "fundado" riesgo de fuga

Un juez de la Corte Suprema de Brasil mantuvo este lunes al expresidente Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria y prolongó la vigencia del resto de medidas cautelares ante "el fundado temor de fuga" del líder ultraderechista.

El magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso, rechazó así un recurso de la defensa del exmandatario, condenado a 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

De Moraes alegó en su decisión que "la garantía del orden público" y la "necesidad de asegurar la aplicación integral de la ley penal" justifican mantener las medidas cautelares, entre ellas la prisión domiciliaria y la prohibición de utilizar sus redes sociales.

Bolsonaro, de 70 años, está recluido en su residencia, en Brasilia, desde el pasado 4 de agosto.

El Supremo dictó esa y el resto de medidas cautelares en el marco de una pieza separada del proceso por intento de golpe de Estado, juzgado el pasado 11 de septiembre y para el que aún cabe recurso.

En esa investigación paralela, el ex jefe de Estado (2019-2022) y el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de sus hijos, son sospechosos de incitar al Gobierno de Estados Unidos a sancionar a jueces y autoridades brasileñas en represalia por el juicio por golpismo.

Esas maniobras se materializaron en aranceles del 50 % para buena parte de los productos brasileños, decretados por el presidente Donald Trump, y la revocación de visados a varios jueces del Supremo y funcionarios del Gobierno de Lula, entre otras sanciones.

Con todo, la defensa de Bolsonaro solicitó la anulación de las medidas cautelares, después de que la Fiscalía denunciara apenas a Eduardo Bolsonaro ante la Justicia, sin incluir, por el momento, al líder ultra.

Pero De Moraes negó la petición y alegó además el "fundado temor de fuga" del expresidente, luego de que la Policía encontrara en uno de sus teléfonos incautados un pedido de asilo al Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

El viernes pasado, los abogados también pidieron la visita de un médico a la casa de Bolsonaro por el "agravamiento de sus episodios persistentes de hipo", un problema recurrente desde la puñalada que recibió en un mitin en 2018 y que se ha agravado en los últimos meses.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión, junto a siete de sus más estrechos colaboradores, entre antiguos ministros y mandos militares, de "liderar" una conspiración golpista para revertir su derrota electoral en 2022 y "perpetuarse en el poder".

El Supremo aún tiene pendiente publicar la sentencia y a partir de ese momento se abrirá el plazo para recurrir.