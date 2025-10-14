Al menos 14 muertos por la inundación de una mina de oro en el sur de Venezuela

Las fuertes lluvias provocaron la inundación repentina de varios pozos subterráneos en El Callao, estado Bolívar, lo que impidió a los mineros evacuar las minas. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 14 mineros murieron luego de inundaciones que alcanzaron minas de oro en la población de El Callao, en el sur de Venezuela, según datos oficiales.

El sistema nacional para la gestión de riesgo, conformado por organismos de rescate y militares, instaló "un puesto de comando a fin de coordinar las operaciones para la recuperación de los 14 fallecidos" en esta región rica en oro.

"Es muy horrible lo que se está viviendo", contó a la AFP Elizabeth Zerpa, quien perdió a dos familiares que vivían en la vecina población de Guasipati.

Las fuertes lluvias provocaron la inundación repentina de varios pozos subterráneos en El Callao, estado Bolívar, lo que impidió a los mineros evacuar las minas.

"Ellos se llaman Fadiangel Trejo y Junior Herrera, y son hermanos. Son muy humildes y se esforzaban mucho por salir adelante", detalló Zerpa.

El alcalde de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, dijo a medios locales que las lluvias comenzaron el domingo alrededor de las 18H00 locales. Indicó que en el municipio hay unos 60.000 mineros.

En un video divulgado en redes sociales puede verse el momento en que rescatan a varios de los muertos.

"Las lluvias duraron como dos horas y el deslave fue demasiado rápido. Fue de un momento a otro en que bajó el agua", contó a la AFP un minero de El Callao que pidió reservar su identidad. Los túneles que se comunican entre sí colapsaron internamente por la entrada de agua, dijo.

No es la primera vez que ocurre una tragedia en este pueblo. De hecho, esta es la cuarta que recuerda, agregó este minero. "Quedan unas seis personas atrapadas desde el domingo. Hay mucha agua todavía porque ha sido muy difícil sacar el agua", indicó.

Varios mineros se han sumado a las labores de rescate

"Fueron sorprendidos", dijo la gobernadora del estado Yulisbeth García en declaraciones divulgadas por su equipo de prensa. La funcionaria también mencionó que equipos de rescate trabajan para despejar el agua y extraer a todas las víctimas.

El Callao es una población cuya vida gira en torno a la extracción de oro. Está ubicada a unos 800 kilómetros por carretera desde Caracas.

Forma parte del Arco Minero del Orinoco, una franja de 112.000 km2 con grandes reservas minerales donde se conjugan la minería legal y las minas clandestinas. Además de oro hay diamantes, cuarzo, hierro, bauxita y coltán.

Entre 2023 y 2024, al menos unos 30 mineros murieron por el colapso de minas auríferas en el estado Bolívar.