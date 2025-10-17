Nicolás Maduro pide "paz, no guerra" en un mensaje a Estados Unidos

Fotografía cedida por Prensa Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno el 29 de septiembre del 2025. ( EFE )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado al pueblo de Estados Unidos para evitar un conflicto en la región del Caribe y Sudamérica, en medio de crecientes tensiones diplomáticas.

Durante una intervención transmitida por medios estatales, Maduro alternó frases en inglés y español para pedir que se priorice el diálogo sobre la confrontación.

"Decirle al pueblo de Estados Unidos: no a la guerra, no queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. Not war, just peace", expresó el mandatario, quien luego bromeó con sus asistentes sobre la traducción de su mensaje.

"Listen to me, not war, just peace, the people of the United States, de parte de The People Bolivarian Republic" (Escúchame, no paz, solo paz, la gente de Estados Unidos, de parte de la gente de la gente de la República Bolivariana", añadió Maduro, insistiendo en que su llamado representa la posición del pueblo venezolano.

El mensaje se enmarca en un contexto de tensiones entre las dos naciones, marcado por el despliegue naval que mantiene Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, mientras el Gobierno venezolano busca proyectar una imagen de defensa de la paz regional.

La CIA en Venezuela

El miércoles, el periódico The New York Times reveló que la Administración del presidente Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA, por sus siglas en inglés) a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Maduro con el objetivo de "sacarle del poder".

De su lado, el Gobierno de Maduro manifestó que ve con "extrema alarma" el uso de la CIA como "una amenaza" contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de "maniobras" que buscan "legitimar una operación" de "cambio de régimen" en el país.