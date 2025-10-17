Cuatro policías heridos con flechas durante protestas contra EE.UU. en Colombia

Un agente antidisturbios con una flecha enterrada en el brazo se quejaba de dolor mientras alrededor reinaba el caos, sirenas y gases lacrimógenos, según imágenes compartidas por el ministerio de Defensa. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro policías resultaron heridos con flechas y explosivos el viernes durante protestas de organizaciones sociales frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, en rechazo a las políticas del gobierno de Donald Trump.

Un agente antidisturbios con una flecha enterrada en el brazo se quejaba de dolor mientras alrededor reinaba el caos, sirenas y gases lacrimógenos, según imágenes compartidas por el ministerio de Defensa.

"Unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. 4 policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos", dijo en X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Las manifestaciones

Bajo el nombre de "Congreso de los Pueblos", organizaciones sociales, indígenas y campesinas protestaron frente a la sede diplomática contra Trump, dijo a la AFP uno de sus voceros, Jimmy Moreno.

"Nos manifestamos por nuestra soberanía, no más injerencia de los Estados Unidos, contra todo lo que ha implicado Estados Unidos en el genocidio palestino, su injerencia en Latinoamérica y la amenaza que viene haciendo en el Caribe (...) amenazando al modelo bolivariano venezolano", añadió.

Las manifestaciones comenzaron el lunes en distintos puntos de la capital, pero la jornada del viernes se tornó violenta.

"Ordené el máximo cuidado con la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. (...) Un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas", dijo en X el mandatario Gustavo Petro.

El primer presidente de izquierda en la historia del país rechaza la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y asegura que en sus ataques contra supuestas embarcaciones narcotraficantes han muerto colombianos y pescadores.

También es un férreo crítico del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien tilda de "genocida" por su incursión en Gaza.

En un boletín el Congreso de los Pueblos manifestó sus coincidencias con Petro pero llamó al gobierno a construir "un frente antimperialista".