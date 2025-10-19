La ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, intervino con un discurso grabado el pasado viernes en la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa y consideró que Venezuela está viviendo momentos históricos.

Venezuela atraviesa "la coyuntura más decisiva de su historia contemporánea", dijo Machado, asegurando que el régimen de Nicolás Maduro vive actualmente "en una realidad paralela y ficticia".

Cambio de mando

Las presiones que enfrenta el Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos meses, por parte de los Estados Unidos, impulsan la idea de que podría provocarse un cambio de mando en el país sudamericano.

La líder opositora dejó entrever algo de ello cuando envió un mensaje a los directores de medios que asistieron a la reunión de la SIP.

Machado, en su mensaje grabado, agradeció la oportunidad de dirigirse a más 200 editores de las Américas reunidos en la SIP a los que dijo que seguramente "pronto tendré el honor de recibirlos" en Venezuela.

La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se celebró desde el jueves y hasta el domingo en Punta Cana, República Dominicana, reuniendo a los principales líderes de la comunicación del continente.

En la asamblea se trataron temas de libertad de expresión, el uso de inteligencia artificial y algunos problemas que afectan a los países del área en materia de libertad de prensa.