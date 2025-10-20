Rodrigo Paz se perfila como presidente de Bolivia en medio de crisis económica

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira pronuncia un discurso, en La Paz (Bolivia). Paz Pereira agradeció el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia y prometió volver a "abrir" el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para "salir adelante" de la crisis en que se encuentra su nación. ( EFE )

El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibirá un país con una economía al borde del colapso y una población exhausta tras 20 años de gobiernos socialistas.

Paz, un economista de 58 años, triunfó en los comicios del domingo con 54.5 % de los votos escrutados, por delante del expresidente de derecha Jorge Quiroga, con 45.4 %, según el cómputo oficial al 97 %. Asumirá el cargo el 8 de noviembre.

Sus ofrecimientos de campaña se centraron en solucionar con urgencia la severa crisis económica, la peor que atraviesa el país en cuatro décadas.

Pero tendrá que hilar muy fino para sacar sus propuestas adelante, tanto en el Parlamento como en las calles, que esperan soluciones inmediatas.

"La paciencia se está acabando y se va a acabar justo cuando el siguiente gobierno asuma su mandato", dice a la AFP la politóloga Daniela Osorio Michel, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (Giga).

Las filas de vehículos se enredan sobre las pistas de las principales ciudades de Bolivia, de 11.3 millones de habitantes. Es la escenografía de la crisis.

Estado de crisis

El gobierno de Luis Arce, que renunció a la reelección por su impopularidad, agotó sus reservas de dólares para mantener una agónica política de subsidios a los combustibles.

Desde hace casi dos años, Bolivia sufre una escasez de dólares y combustibles que ha gatillado una inflación de 23 % interanual a septiembre.

Paz se ha comprometido a ajustar los presupuestos de la nación y recortar más de la mitad de los multimillonarios gastos en subsidios de carburantes, aunque dice que los mantendrá para el transporte público y otros sectores críticos.

Su propuesta es menos radical que la que tenía su rival Quiroga y evitaba hablar de un shock económico.

"Su visión gradualista puede tener tropiezos" para alcanzar resultados, señala el economista Napoleón Pacheco, docente de la boliviana Universidad Mayor de San Andrés.

Cuando los ajustes se hacen poco a poco pueden tener un efecto inverso al que buscan, asegura.

Las calles y los sindicatos también tendrán influencia en lo que pueda hacer el nuevo gobierno.

"Ojalá le den un poco de paciencia (...), pero creo que eso solo va a pasar si" en el nuevo gobierno "realmente se ponen en acción inmediatamente, como lo han prometido", explica a la AFP Gabriela Keseberg, politóloga boliviana.

Osorio Michel vaticinó que "va a haber un rechazo al corte de las subvenciones".

Sin mayorías

La bancada parlamentaria más numerosa la tendrá el Partido Demócrata Cristiano de Paz, con 46 diputados, seguida de la Alianza Libre de Quiroga, con 39. Ninguna alcanza mayoría por sí sola.

La campaña electoral deja muy desgastadas las relaciones entre ambos candidatos y sus grupos políticos, con constantes acusaciones recíprocas de guerra sucia.

"Son heridas que son difíciles de resolver", dice a la AFP la socióloga María Teresa Zegada.

"Para llegar a los dos tercios" que se requieren para hacer algunos cambios estructurales prometidos "van a necesitar hacer acuerdos", agrega.

Por lo pronto, el millonario centroderechista Samuel Doria Medina, un excandidato que quedó fuera en primera vuelta, anunció el domingo que apoyaría a quien ganara. Dirige Alianza Unidad, la tercera fuerza política más importante, con 26 diputados que podrían no bastar para lograr la mayoría.

El gran opositor

El expresidente Evo Morales será el principal obstáculo para Paz. El líder cocalero, que gobernó en tres ocasiones entre 2006 y 2019, no pudo postularse una vez más por un fallo judicial que se lo impidió.

En una entrevista en agosto con la AFP aseguró que defendería las conquistas de su antiguo mandato dando "batalla en las calles y los caminos" ante un eventual gobierno de derecha.

Morales se encuentra desde hace un año en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, refugiado de una orden de captura por un caso de trata de menor que él rechaza.

Paz ha asegurado que su gobierno hará cumplir la ley y los mandatos judiciales.