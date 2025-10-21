×
Condenan a 21 años de prisión a implicado en magnicidio de aspirante presidencial en Colombia

El acusado aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro

    Condenan a 21 años de prisión a implicado en magnicidio de aspirante presidencial en Colombia
    Por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual. (EFE)

    Uno de los implicados en el asesinato a tiros del aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido en agosto tras varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión, informó este martes la fiscalía.

    Reponsabilidad del atentado

    Según el ente acusador, el hombre aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

    El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad, que fue sentenciado a siete años de reclusión. Por el magnicidio hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.

