Condenan a 21 años de prisión a implicado en magnicidio de aspirante presidencial en Colombia

Por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual. ( EFE )

Uno de los implicados en el asesinato a tiros del aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido en agosto tras varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión, informó este martes la fiscalía.

Reponsabilidad del atentado

Según el ente acusador, el hombre aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad, que fue sentenciado a siete años de reclusión. Por el magnicidio hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.