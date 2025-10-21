República Dominicana figura entre los países que prometen apoyo al nuevo presidente de Bolivia

El candidato ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Rodrigo Paz, afrontará la crisis económica de Bolivia con un "nuevo modelo económico" y liberando las exportaciones, entre otras medidas. ( EFE/ LUIS GANDARILLAS )

República Dominicana y Estados Unidos figuran en la lista de países que expresaron este martes su apoyo al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz tras su victoria, que consideraron "un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas".

Un comunicado divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos también está firmado por Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

"Los países firmantes están dispuestos a apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio internacional y la inversión", señala el texto.

El triunfo de la opción de centroderecha "refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región, señalando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas", añadieron los firmantes.

Victoria de Paz

Paz, un economista de 58 años, ganó el domingo el balotaje presidencial con 54.5% de los votos ante el exmandatario derechista Jorge Quiroga, según el cómputo oficial.

Asumirá el gobierno el 8 de noviembre.

Una de las primeras declaraciones de Paz tras su victoria fue su voluntad de reanudar las relaciones con Washington, rotas desde que en 2008 el izquierdista Evo Morales expulsó al embajador estadounidense bajo la acusación de conspirar con la oposición.

Morales también retiró del país a las agencias estadounidense antidrogas (DEA) y de cooperación internacional (USAID).