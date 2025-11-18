Dos turistas mexicanos y tres europeos mueren por ventisca en Patagonia chilena

Fotografía tomada el 24 de diciembre de 2022 que muestra el Parque Nacional Torres del Paine, considerado una de las siete maravillas naturales del mundo y santuario para alpinistas en la Patagonia. ( EFE/JAVIER MARTÍN )

Dos turistas mexicanos y tres europeos murieron a causa de una ventisca en las Torres del Paine, la reserva natural más visitada en la Patagonia chilena, según autoridades.

Otros cuatro que habían desaparecido fueron hallados con vida, pero de momento se desconoce sus nacionalidades y las condiciones en las que se encuentran.

"Tenemos que informar de cinco personas fallecidas", dos mexicanos, dos alemanes y una británica, dijo a la prensa José Antonio Ruiz, delegado presidencial en la región de Magallanes.

Los turistas fueron sorprendidos el lunes por la ventisca cuando recorrían el parque natural, a unos 2,800 kilómetros al sur de Santiago, famoso por sus macizos de granito, lagos y fauna silvestre.

Ruiz agregó que "ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de los cuerpos".

Inicialmente, se había reportado la muerte de los dos mexicanos.

"A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias", escribió el presidente Gabriel Boric en su cuenta en X.

Un equipo de militares y policías apoyó las labores de búsqueda de los turistas, de acuerdo con el informe inicial suministrado por el delegado presidencial.

En noviembre el parque se abre a los turistas que realizan senderismo. Uno de los circuitos más conocidos es el que rodea los macizos del Paine, y que demora un poco más de una semana.

Reserva de la biósfera por la Unesco

En 2024 más de 367,000 turistas recorrieron la reserva, según la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Torres del Paine fue declarada reserva de la biósfera por la Unesco.

Para estos días hay pronósticos de vientos de hasta 120 kilómetro por hora con precipitación de aguanieve, lo que complica la visibilidad de los senderistas.

Con estas condiciones las personas que están caminando "se salen del sendero que está demarcado, pero al tener este viento blanco, se desorientan", explicó a la AFP por teléfono Juan Carlos Andrades, director Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Magallanes.