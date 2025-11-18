×
Daniel Noboa
Noboa aparta de su cargo a seis ministros tras derrota en referendo en Ecuador

El mandatario sufrió un duro y sorpresivo golpe el domingo cuando la mayoría de los ecuatorianos rechazaron su referendo

    Expandir imagen
    Noboa aparta de su cargo a seis ministros tras derrota en referendo en Ecuador
    Fotografía del 16 de noviembre de 2025 que muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, posando después de votar para el referéndum en Quito (Ecuador). (EFE/ GIANNA BENALCAZAR/ ARCHIVO)

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, apartó de sus cargos a seis de los 17 ministros de su gabinete, tras la derrota en el referendo para el retorno de bases militares extranjeras, según un comunicado el martes.

    El mandatario sufrió un duro y sorpresivo golpe el domingo cuando la mayoría de los ecuatorianos rechazó un referendo para el regreso de tropas militares extranjeras prohibidas desde 2008, la redacción de una nueva Carta Magna, el fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y la reducción del número de congresistas.

    La Presidencia informó que Noboa apartó de sus cargos a los ministros de Trabajo, Salud, Agricultura y Educación, en tanto los de Gobierno y Desarrollo Humano fueron ubicados en otras carteras. También designó un nuevo titular de la secretaría de Riesgos.

    El gobernante "ha dispuesto una serie de ajustes en el gabinete" con el "objetivo de fortalecer la gestión pública", señaló sin dar más explicaciones

    Noboa, en el poder desde 2023, llevaba tres victorias electorales en línea, dos presidenciales y otro referendo.

    Con la consulta del domingo buscaba endurecer su guerra contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos.

    Inesperada derrota

    Expertos consultados por la AFP aseguran que la inesperada derrota mostró un desencanto y rechazo hacia las conductas consideradas autoritarias del presidente.

    • Zaida Rovira dejó de ser la ministra de Gobierno, a cargo de la política interna, para asumir la cartera de Desarrollo Humano, cuyo titular Harold Burbano pasó al Ministerio de Trabajo.

    Según la Presidencia, estos nombramientos buscan reforzar la gestión del Ejecutivo "para atender las necesidades del país".

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.