Guerrillero más buscado de Colombia amenaza las elecciones tras bombardeos de Petro

Alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, amenazó en un video divulgado este martes con afectar las elecciones presidenciales del próximo año ante los bombardeos ordenados por el mandatario Gustavo Petro contra su grupo armado.

El cabecilla de una de las disidencias de la extinta guerrilla FARC, que se presume huye por la Amazonía ante la persecución de la fuerza pública, reapareció en una grabación tras los recientes ataques aéreos en los que han muerto, además de guerrilleros, menores reclutados a la fuerza.

Mordisco, visiblemente delgado, califica esos bombardeos como una "declaración de guerra" por parte de Petro.

Desde la selva y rodeado de dos hombres uniformados y con fusiles, anticipó afectaciones a las elecciones de 2026, en las que los colombianos elegirán al sucesor del primer izquierdista en el poder del país.

"Quisimos que el proceso electoral de 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios", dijo.

En medio de presiones de Estados Unidos para que detenga el narcotrafico, Petro endureció los operativos contra estos guerrilleros que se financian con la cocaína.

Pero el mismo mandatario y autoridades reconocieron que al menos 15 menores de edad han muerto en cuatro bombardeos desde agosto. Estas revelaciones desataron un escándalo en el que congresistas piden la renuncia del ministro de Defensa.

Las acciones de Petro son "complacencia a los gringos sedientos de sangre de niños colombianos" dijo Mordisco, por quien el gobierno ofrece una recompensa de un millón de dólares.

Este líder guerrillero que no firmó el acuerdo de paz de 2016 con las FARC ha sido un dolor de cabeza para el mandatario.

Como respuesta a la persecución, Mordisco suele ordenar atentados con explosivos en el suroeste del país que han matado a varios soldados, policías y civiles.

El camino a las elecciones de 2026 está marcado por el asesinato en Bogotá del senador opositor Miguel Uribe, que falleció en agosto tras dos meses internado en un hospital.

