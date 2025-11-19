Autoridades de Brasil preparan rescate millonario tras colapso de banco local

El Banco Master fue cerrado por un presunto fraude que podría alcanzar los 2,200 millones de dólares. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades brasileñas preparan un rescate financiero tras el colapso de un pequeño banco privado por un presunto fraude que podría alcanzar los 2,200 millones de dólares.

El Banco Central de Brasil ordenó el martes la liquidación del Banco Master debido a una "grave crisis de liquidez" y violaciones de normas.

En paralelo, la policía detuvo al dueño de ese banco de inversiones, Daniel Vorcaro, y otros ejecutivos, durante una investigación de presuntas carteras de crédito sin respaldo.

Vorcaro fue arrestado el martes en un aeropuerto de Sao Paulo, cuando se disponía a tomar un vuelo internacional.

La policía confiscó carros de lujo y obras de arte, entre otros bienes.

La operación también apuntó a ejecutivos del banco estatal BRB, de Brasilia, en medio de temores de que esa institución haya adquirido créditos fraudulentos del Master.

Consultado por la AFP, el BRB informó este miércoles que "inició una investigación" y que "sigue operando normalmente".

El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, informó a legisladores que el fraude en el Banco Master puede rondar los 12,000 millones de reales (unos 2,200 millones de dólares).

El Banco Master tiene menos de 1 % del total de activos y de captaciones del sistema financiero brasileño, según el Banco Central.

El colapso de la institución activó al Fondo de Garantía de Crédito, un ente independiente de protección a depositantes e inversores.

El fondo anunció que iniciará el proceso de "pago de garantías".

Medios brasileños estiman los montos elegibles para esos pagos en 41,000 millones de reales (casi 7,700 millones de dólares).

