Iberia suspende sus vuelos a Venezuela ante el aumento de la tensión en la región

Iberia explicó que la medida afecta las operaciones inmediatas y obliga a reorganizar la programación prevista ( EFE )

Iberia anunció la suspensión temporal de todos sus vuelos comerciales hacia Venezuela, una decisión tomada como medida preventiva ante el incremento reciente de la actividad militar en el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe. La aerolínea evaluará la situación "día a día" para determinar cuándo podrá restablecer la ruta.

La compañía explicó que la medida afecta las operaciones inmediatas y obliga a reorganizar la programación prevista para los próximos días. Los pasajeros serán contactados directamente para gestionar cambios, reembolsos o reubicaciones en otros vuelos.

La decisión de Iberia se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica en torno a Venezuela, donde distintos elementos militares y de seguridad han generado preocupación en la industria aeronáutica internacional.

La aerolínea destacó que su prioridad es garantizar la seguridad de la tripulación y los viajeros, motivo por el cual ha optado por suspender temporalmente la conexión.

¿Qué impacto tiene esta suspensión en la conectividad aérea?

Otras compañías han adoptado ajustes operativos ante la misma situación, lo que refleja la sensibilidad del corredor aéreo que une Europa con el norte de Sudamérica. Mientras tanto, operadores y autoridades siguen de cerca la evolución del escenario para determinar la normalización de los vuelos.

La suspensión representa un nuevo golpe a la ya limitada conectividad aérea de Venezuela con el exterior, afectada desde hace años por factores económicos, regulatorios y de seguridad.