¿Qué decisiones han tomado las aerolíneas sobre vuelos a Venezuela tras advertencia de EE. UU.?

Varias aerolíneas de Europa y América cancelaron sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). ( FUENTE EXTERNA )

Las aerolíneas Laser, Estelar y Venezolana de Aviación informaron este domingo que operan con normalidad en Venezuela, a pesar de que varias compañías han cancelado sus viajes hacia el país luego del aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. de "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Así lo comunicaron en mensajes difundidos en sus cuentas de Instagram, donde también compartieron números telefónicos y otros canales de atención para sus clientes.

Venezolana de Aviación opera un vuelo internacional hacia Panamá; Laser ofrece rutas a España y Curazao, mientras que Estelar viaja tanto al país centroamericano como al europeo.

Ayer, la aerolínea venezolana Avior anunció igualmente que mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales, mientras que la colombiana Wingo señaló que continúa operando con normalidad.

Aerolíneas que han cancelado

En contraste, ese mismo día Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela. También suspendieron la trinitense Caribbean, la chilena Latam y la aerolínea Turkish Airlines.

Iberia fue la primera en tomar la decisión y explicó que evaluará la situación antes de definir cuándo retomará sus operaciones.

TAP indicó que canceló sus vuelos programados del sábado y otro previsto para el próximo martes, mientras que Gol dejó sin efecto los viajes del fin de semana, una decisión limitada "por el momento" solo a esas fechas.

De su lado, Avianca señaló que canceló sus vuelos del sábado por "ajustes operacionales" y aseguró que se mantiene "evaluando la situación como todas las aerolíneas".

Presión de Estados Unidos

El aviso de estas líneas aéreas coincide con el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que el entonces presidente Donald Trump afirmó estar orientado a combatir el narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta el movimiento como una "amenaza de invasión" y un intento de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, dentro de la operación "Lanza del Sur", enfocada, según Washington, en la lucha antidroga. Entre los despliegues destaca el envío del portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de guerra y aeronaves tácticas.

Mientras que Maduro ha denunciado estas maniobras como un intento para derrocarlo y ha ordenado mantener al país en alerta, realizando ejercicios de preparación ante una eventual "agresión".

Te puede interesar Seis aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela tras advertencia de EE. UU.

--

Con información de EFE.