Bolsonaro alega que intentó quemar su tobillera electrónica en momento de "paranoia"

Condenado a 27 años de prisión, Bolsonaro dijo en un primer momento, dijo haber golpeado la tobillera contra una escalera de su casa. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro alegó este domingo que intentó quemar la tobillera que controlaba el cumplimiento de su prisión domiciliaria en un momento de "paranoia", según un documento de la corte suprema de justicia.

El exmandatario ultraderechista (2019-2022) fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

Luego de tres meses bajo arresto domiciliario, fue llevado a prisión el sábado por riesgo de fuga después de que dañara parcialmente el aparato con un soldador.

Bolsonaro dijo que "tuvo 'una cierta paranoia' de viernes a sábado debido a medicamentos (...) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica", según un documento judicial obtenido por la AFP.

Durante una audiencia de custodia realizada este domingo en Brasilia, el expresidente dijo a una jueza que "tenía 'alucinaciones' de que había algún dispositivo de escucha en la tobillera", detalla el acta de la diligencia.

La corte ratificó la orden de arresto preventivo contra Bolsonaro y señaló que "no hubo ningún abuso o irregularidad por parte de los policías responsables".

Bolsonaro, por su parte, dijo en la audiencia "que no tenía ninguna intención de fuga y que no hubo ruptura de la correa" que ataba la tobillera a su cuerpo, según el documento.

El expresidente pasó buena parte de la tarde del viernes intentando abrir la tobillera hasta que "entró en razón" cerca de la medianoche y se detuvo, según su declaración de este domingo.

La policía llegó a la residencia de Bolsonaro en un acomodado condominio de Brasilia poco después a hacer una inspección.

El exmandatario, en un primer momento, dijo haber golpeado la tobillera contra una escalera, según los documentos del proceso.

Pero al ser interrogado admitió haberla intentado quemar con un soldador por "curiosidad", consta en un video divulgado por la corte el sábado.

La defensa anticipó que apelará la orden de prisión preventiva.

"Nada que ver"

El sábado, al argumentar el riesgo de fuga, la corte suprema señaló que la embajada de Estados Unidos se encuentra cerca de la residencia de Bolsonaro.

El exmandatario brasileño es aliado del presidente estadounidense Donald Trump, quien denunció meses atrás una "caza de brujas" en su contra y respondió imponiendo un arancel punitivo a Brasil.

Sin embargo, retiró buena parte de las sobretasas tras reunirse con Lula en octubre.

Este domingo, el mandatario brasileño fue interrogado sobre la posibilidad de que la detención de su mayor opositor afecte los acercamientos con Washington.

"No tiene nada que ver", dijo Lula durante una conferencia de prensa en el encuentro del G20 en Johannesburgo.

"Creo que Trump tiene que saber que somos un país soberano, que nuestra justicia decide y lo que se decide aquí está decidido", agregó.

La prisión de Bolsonaro deja a la derecha sin candidato para las elecciones presidenciales de 2026, mientras Lula ya ha anunciado su intención de postularse para un cuarto mandato.

El expresidente ya presentó un recurso contra su condena por golpismo y éste fue rechazado por la corte suprema. Tiene plazo hasta el lunes para presentar una segunda apelación.