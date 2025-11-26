Maduro: "Nosotros tenemos que ser capaces de defender esta tierra de cualquier amenaza imperialista"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla sosteniendo la Espada del Perú este martes, en Caracas (Venezuela). El chavismo volvió a las calles en Venezuela para reiterar su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro y repudiar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que ya deja consecuencias tangibles en el país al haber provocado la cancelación en cascada de varios vuelos internacionales. ( EFE )

Nicolás Maduro reiteró que la intención real de Washington es sacarlo del poder. Lo hizo ayer, en plena marcha cívico-militar convocada por el oficialismo en el suroeste de Caracas, donde miles de seguidores ondearon banderas y corearon consignas en respaldo al mandatario, en un momento de tensión creciente con Estados Unidos. La información fue reportada originalmente por The Associated Press.

Vestido con traje camuflado y rodeado de militares de alto rango, Maduro aseguró ante la Academia Militar que el reciente despliegue del Pentágono en el Caribe y el Pacífico "no tiene nada que ver con combatir el narcotráfico", sino con un plan para provocar un cambio de régimen.

"Nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga", afirmó. "Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/a6a6ae4546790aef6bc1d09254a6586f54924c78w-c098ba95.jpg El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (3-i), asiste a la Gran Marcha Bicentenario de la Espada del Perú este martes, en Caracas (Venezuela). (EFE)

Según AP, la marcha se produce después de que, desde septiembre, fuerzas estadounidenses ejecutaran operaciones navales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales, incluidas naves que —según Washington— salieron de puertos venezolanos.

Al menos 80 personas han muerto en esos operativos. La Casa Blanca sostiene que las acciones están dirigidas a golpear a los cárteles latinoamericanos, pero Caracas insiste en que se trata de "una ofensiva para justificar una intervención y derrocar al gobierno".

Despliegue simbólico

Durante el recorrido, el oficialismo desplegó símbolos históricos para reforzar su narrativa antiimperialista. En un caballo blanco fue exhibida la espada enjoyada conocida como "Sol del Perú", obsequiada a Simón Bolívar en 1825 por sus victorias en Junín y Ayacucho.

La exhibición de la reliquia buscó trazar un paralelismo entre las gestas libertarias del siglo XIX y el enfrentamiento político con Estados Unidos en la actualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/7ec0654badf33a417cf6dc62cdf96b638a5b3e08w-383e0ba7.jpg Militares participan en una movilización este martes, en Caracas (Venezuela). (EFE)

Para el Gobierno, ese despliegue simbólico encarna la defensa de la llamada "Revolución Bolivariana", el proyecto iniciado por Hugo Chávez y que Maduro promete resguardar a cualquier costo.

Chávez sostenía que Bolívar era más que una figura histórica: era el símbolo de resistencia frente a la influencia estadounidense. Maduro llevó ese mensaje un paso más allá, vinculando las operaciones navales en el Caribe con una supuesta estrategia para desestabilizar al país y provocar una transición forzada.