Gustavo Petro dice que Colombia no tiene pruebas que vinculen a Maduro con narcotráfico

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Gustavo Petro (i), junto al comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, durante una alocución este miércoles en Bogotá (Colombia), el 19 de noviembre de 2025. ( EFE )

En medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su país no tiene evidencia que vincule al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con actividades de narcotráfico, como sostiene Washington. Las declaraciones fueron ofrecidas este martes en una entrevista con CNN desde Bogotá.

Petro respondió así un día después de que entrara en vigor la designación estadounidense que cataloga al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista internacional. Según Estados Unidos, este grupo estaría dedicado al tráfico de narcóticos, lavado de activos y corrupción de funcionarios, y estaría liderado por Maduro. Caracas rechaza tanto la existencia del cartel como las acusaciones.

"El problema de Maduro se llama democracia, yo lo reconozco así, falta de democracia y de diálogo", dijo Petro al ser preguntado si considera a Maduro un líder del narcotráfico. Señaló que las investigaciones colombianas, realizadas en periodos previos a su mandato, no muestran vínculos entre el narcotráfico colombiano y el mandatario venezolano.

El presidente colombiano también afirmó que, a su juicio, el trasfondo de la confrontación entre Washington y Caracas está relacionado con intereses energéticos. Dijo que la presión estadounidense responde a la importancia estratégica de las reservas petroleras venezolanas y comparó la situación con la guerra en Ucrania.

Llama a Maduro a realizar elecciones libres

Sobre la continuidad de Maduro en el poder, Petro comentó que ha insistido al mandatario venezolano en la necesidad de habilitar "recambios" y convocar elecciones libres. Recordó que Maduro fue proclamado ganador de las elecciones de 2024, cuyos resultados son desconocidos por la oposición venezolana.

La entrevista también abordó tensiones entre Estados Unidos y Colombia. Petro rechazó versiones de prensa que señalan a dos altos funcionarios colombianos de tener vínculos con disidencias de las FARC. Aseguró que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos recibe "información errónea" y afirmó que Colombia mantendrá cooperación con la CIA mientras no haya "conspiración" contra la soberanía del país.

El mandatario criticó además declaraciones recientes del presidente Donald Trump, quien lo calificó como "líder del narcotráfico". Petro aseguró que su gobierno ha realizado decomisos históricos y que Trump "no ha sido capaz de escucharlo".