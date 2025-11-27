En medio de la tensión que Estados Unidos está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro el venezolano realizó ayer miércoles un recorrido por la ciudad de Caracas acompañado del político y abogado dominicano Miguel Mejía, secretario general del Movimiento Izquierda Unida.

Durante el trayecto que quedó grabado en un audiovisual difundido en redes sociales, se observa a Maduro conduciendo mientras sostiene una amena conversación con Mejía sobre diversos temas históricos y políticos.

Esto ocurre en momentos en los que el presidente Luis Abinader aprobó el aterrizaje de vuelos militares de Estados Unidos en los aeropuertos de San Isidro y Las Américas en República Dominicana en una declaración de prensa conjunta con el secretario del departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En el video, Mejía planteó la necesidad de darle seguimiento al legado de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria de la República Dominicana, quien vivió exiliado en Venezuela en dos ocasiones y falleció en Caracas en 1876, iniciativa que fue respaldada por Maduro señalando que asignaría el seguimiento del proyecto al mayor general Marcano Tábata, a quien describió como "un gran bolivariano" y "un gran estudioso de la historia".

"Eso lo vamos a ver hecho realidad, ¿oíste, Miguelón?", señaló el presidente durante el recorrido. Mejía, por su parte, respondió que se comunicará con el Instituto Duartiano y buscará historiadores para resaltar la presencia de Duarte en el territorio venezolano.

En otro momento de la conversación, Maduro preguntó: "¿Nos vamos de rumba?" y continúa diciendo: "Vámonos de rumba".

Mejía también aprovechó el encuentro para comentar percepciones que circulan fuera del país sobre la situación en Venezuela, señalando que "en el mundo se dice que ustedes andan temblorosos, pánicos, en unos túneles, asustados, no salen", a lo que contrapuso que lo que él observaba en Caracas era "algarabía y normalidad".

El recorrido incluyó zonas como la avenida San Martín, la estación Capuchinos del Metro de Caracas y la entrada del barrio El Guarataro. Durante el trayecto, destacaron el ambiente festivo en la capital .

"Mire esa plaza qué bella... aquí se adelantó la Navidad. Aquí hay un ambiente navideño, yo he estado recorriendo todo Caracas, mire hasta la plaza Capuchino", comentó Maduro mientras conducía un vehículo marca Toyota.

Respaldo a Maduro y destitución

Miguel Mejía, ha expresado en varias ocasiones su respaldo al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su proyecto político. Su alineamiento con los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua ha generado controversias dentro del ámbito político dominicano, especialmente entre sectores que consideran que estas posiciones no se corresponden con los intereses democráticos y económicos del país.

El pasado 9 de enero, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió el Decreto 8-25, mediante el cual destituyó a Mejía de su cargo como ministro sin cartera para Políticas de Integración Regional, revocando la designación que había mantenido desde 2016.

Tras conocerse la medida, Mejía afirmó que se retiraba satisfecho de haber actuado conforme a sus principios y no por señalamientos de carácter ético o administrativo.

Aseguró que había presentado su renuncia en varias ocasiones sin que el mandatario la aceptara, lo que lo llevó a disminuir su participación dentro del gobierno. En su despedida, anunció que se llevaría un cuadro de Juan Pablo Duarte, regalo del pintor Miguel Núñez, y que enmarcaría el decreto junto a una fotografía del doctor José Rafael Abinader Wasaf, a quien calificó como una figura de inspiración.