Nasralla acorta distancia con Asfura y el Consejo Electoral pide guardar calma en Honduras

Fotografía cedida por el Partido Nacional del candidato Nasry Asfura hablando durante un evento este lunes, en Tegucigalpa (Honduras). ( EFE/ PARTIDO NACIONAL )

El candidato del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, le pisa los talones a su oponente Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, que sigue liderando los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo en Honduras, donde a la población se le dificulta informarse de estos datos debido a fallas en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la saturación de visitantes.

Hacia las 14:00 hora local de este lunes (20:00 GMT), la ventaja de 24,000 votos que el domingo mantenía Asfura en el primer informe preliminar del CNE se había reducido a 515, pero aún así ninguno de los dos se ha declarado ganador de los comicios en Honduras, donde no existe la segunda vuelta y vence quien tenga la mayoría de sufragios.

No obstante, "con toda la información que tenemos del CNE y nuestra propia información, los números son distintos a los que hoy están saliendo en pantalla, porque nosotros lo llevamos mucho más adelantado con el informe del CNE", aseguró Asfura a periodistas.

"Tenemos ese gran soporte de nuestras actas, nuestra estructura previniendo este tema, como lo estamos viviendo. Quiero que quedemos claros aquí, no vengo a hacer ninguna proclamación, solo vengo a decir (que) tengamos paciencia todo el pueblo hondureño, que el CNE termine de hacer lo suyo y nos vamos a dar cuenta de la realidad, hay varios departamentos que ya los tenemos contabilizados y las diferencias son bastante a favor del Partido Nacional", subrayó.

Asfura agregó: "calma y tranquilidad es lo que vengo a dar, y los números van a hablar por sí solos después. Estamos seguros de lo que les estamos diciendo".

El CNE indicó en un mensaje de su consejera presidenta, Ana Paola Hall, que "ante este empate técnico" entre Asfura y Nasralla, la población debe "guardar calma, tener paciencia y esperar" que el ente de comicios termine "de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general".

"Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados", escribió Hall en redes sociales del ente electoral.

Los hondureños están teniendo dificultad para informarse de los resultados oficiales debido a las fallas del sistema del CNE, lo que al parecer obedece a una saturación de visitantes a su página oficial.

Hacia el mediodía y con el 57 % del escrutinio, según los últimos datos a los que tuvieron acceso algunos medios locales antes de que la web del CNE presentara problemas de acceso, Asfura tenía 749,022 votos (39.91 %), sacando una leve ventaja a su contrincante Nasralla que cuenta con 748,507 (39.89 %).

Nasralla, quien tenía una rueda de prensa, la suspendió, sin explicar si lo hará después.

Asfura recibió, cuando faltaban pocos días para las votaciones, el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó al electorado hondureño a apoyarlo y prometió "mucho apoyo" para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas".