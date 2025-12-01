Maduro reaparece en público tras cinco días y acalla rumores de fuga en medio de tensión con EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un evento en Caracas, el 15 de noviembre de 2025. ( EFE )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reapareció en público este domingo tras cinco días sin actividad visible, en medio de intensas especulaciones internacionales sobre una posible salida del país luego de un supuesto ultimátum del mandatario estadounidense Donald Trump para abandonar el poder.

Maduro, de 63 años, presidió un acto de premiación del sector cafetalero en la zona este de Caracas, donde entregó reconocimientos y ofreció un breve discurso, reportó CNN. Hasta este evento, la última señal sobre su paradero había sido un video publicado el miércoles en su canal de Telegram, en el que aparecía conduciendo por la capital.

La reaparición llega después de que The Miami Herald revelara el domingo que Trump habría ofrecido a Maduro, a su esposa y a su hijo salvoconducto fuera de Venezuela a cambio de abandonar el poder inmediatamente.

Según ese medio, la contrapropuesta del gobierno venezolano consistía en entregar el control político del país, pero conservar el mando sobre las Fuerzas Armadas, lo que produjo un estancamiento en las negociaciones.

El sábado, Trump elevó aún más la tensión al advertir públicamente que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse "cerrado en su totalidad", un mensaje dirigido a aerolíneas, pilotos y operadores en general. Sin embargo, al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One, matizó la declaración: "No lean demasiado en eso".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/whatsapp-image-2025-12-01-at-91948-am-2ecbc0db.jpeg Momento en que el presidente Nicolás Maduro reapare en público. (FUENTE EXTERNA)

Pese a la cautela, las especulaciones se multiplicaron cuando plataformas de rastreo aéreo mostraron actividad intensa sobre Centro y Sudamérica, mientras el espacio aéreo venezolano permanecía despejado.

Conversación con Trump

Trump confirmó que tuvo una conversación telefónica directa con Maduro, después de que The New York Times y The Wall Street Journal publicaran versiones sobre el contacto.

"No quiero comentar sobre eso — la respuesta es sí", dijo Trump.

Añadió que no calificaría la conversación como buena o mala, simplemente "una llamada".

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha ofrecido ninguna declaración sobre el supuesto intercambio de propuestas ni sobre la llamada confirmada por Trump.

El telón de fondo de este clima es un incremento en la confrontación militar indirecta. Desde principios de septiembre, el ejército de Estados Unidos ha ejecutado cerca de dos docenas de ataques contra presuntos narcotraficantes radicados en territorio venezolano, con un saldo de más de 80 personas muertas, de acuerdo con fuentes citadas en los reportes.

La reaparición de Maduro corta, por ahora, la ola de versiones sobre una fuga o un colapso del gobierno. Pero las señales políticas y militares de las últimas semanas apuntan a que el pulso entre Washington y Caracas está lejos de enfriarse.