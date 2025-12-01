La SIP condena amenazas contra periodistas de Noticias Caracol

Logo de Noticias Caracol, medio colombiano cuyos periodistas han sido amenazados tras divulgar una investigación sobre disidencias de las FARC. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes las amenazas lanzadas por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por alias "Calarcá", contra periodistas y trabajadores de Noticias Caracol, tras la divulgación de una investigación periodística que expone presuntos vínculos entre ese grupo armado y altos funcionarios del Estado colombiano.

De acuerdo con un comunicado de la SIP, las intimidaciones habrían surgido luego de que el medio difundiera, el pasado 23 de noviembre, un reportaje que reveló información sobre supuestas alianzas de las disidencias —conocidas como Estado Mayor de Bloques y Frentes— con agentes de seguridad y figuras del ámbito político.

Según Noticias Caracol, la Fiscalía General de la Nación analiza dispositivos incautados en 2024 que contienen datos de "extrema gravedad", motivo por el cual ya se abrieron seis líneas de investigación sobre cooptación de miembros de inteligencia y del Ejército, riesgos a la seguridad nacional, financiamiento electoral ilícito y la creación de empresas de vigilancia vinculadas a estructuras criminales.

La SIP advirtió que las declaraciones difundidas en un video por voceros que participan en los diálogos con el Gobierno, en las que se acusa a periodistas de ser "actores del conflicto armado", representan una agresión directa contra la libertad de expresión, además de un intento de deslegitimar el trabajo de la prensa y una grave puesta en riesgo de la vida de los periodistas.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, afirmó que "calificar a periodistas como actores del conflicto por cumplir con su deber profesional es una forma de intimidación que amenaza la vida de quienes informan y erosiona los principios democráticos". Recordó que la violencia y la presión armada "jamás pueden convertirse en respuesta ante la labor periodística, que debe ejercerse libre de presiones, estigmatización y riesgos".

Llamado a respaldar los medios

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, instó al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, a rechazar públicamente las amenazas y respaldar el trabajo de los medios de comunicación.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) también pidió la intervención del Alto Comisionado para que se llame al orden a los voceros armados que han proferido las advertencias durante un proceso oficial de negociación.

Asimismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el riesgo extremo que enfrentan los equipos de Noticias Caracol y periodistas que cubren actividades de grupos armados, al tiempo que rechazó categóricamente la estigmatización de la labor informativa.

El comunicado de la SIP indica que, "en regiones de Colombia los grupos armados siguen imponiendo restricciones y hostigamientos que deterioran el ejercicio periodístico y pueden fomentar la autocensura".