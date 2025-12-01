Venezuela restringe vuelos civiles en espacio aéreo cercano a su frontera sur

El espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía quedó completamente vacío después de la notificación de la FAA de los Estados Unidos a las aerolíneas. ( ARCHIVO )

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac), emitió una Notam que restringe los vuelos civiles en el espacio aéreo cercano a frontera sur de ese país.

El Inac actualizó el Notam A0622/25, que reemplaza al A0483/25, estableciendo la restricción total de operaciones aéreas civiles y de aviación general (GA) dentro del FIR Maiquetía (SVZM).

El Notam A0622/25 tiene vigencia desde el 30 de noviembre de 2025 hasta el 1 de marzo de 2026, y prohíbe cualquier vuelo no militar, incluyendo aviación comercial y privada.

Las restricciones afectan rutas clave que conectan el norte de Sudamérica, Colombia, Brasil y corredores internos del sur venezolano.

La actualización del aviso aeronáutico surge en medio del cierre del espacio aéreo venezolano y áreas circundantes, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara medidas extraordinarias por operaciones militares (OPS MIL) en la región.

El aviso define cuatro zonas de exclusión

N5: Apure, cerca de la frontera con Colombia, tradicional para operaciones contra grupos armados.

N6: Corredor entre Apure y Amazonas, incluyendo selvas profundas y rutas internas hacia el sur.

N7: Sectores cercanos a Puerto Ayacucho, Amazonas, sensibles por presencia de disidencias y pistas no autorizadas.

N8: Áreas de Bolívar, Guárico y el eje fluvial del Orinoco, afectando rutas entre el centro y el sur del país.