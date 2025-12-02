Salvador Nasralla toma leve ventaja al reanudarse conteo de votos en Honduras

Salvador Nasralla busca la presidencia de Honduras. ( FUENTE EXTERNA )

El presentador de televisión Salvador Nasralla tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, al reanudarse este martes el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras.

Asfura, empresario de 67 años, obtiene 39,95 % de los votos frente 39,80 % de Nasralla, un animador de televisión de 72 años, tras escrutadas 61,64 % de actas electorales.

El escrutinio de los comicios generales se reactivó la tarde del martes, luego de permanecer interrumpido desde la madrugada del lunes.

Advertencia de Trump

Hasta entonces, Nasralla, del Partido Liberal (PL), se hallaba en segundo puesto, aunque en empate técnico con Asfura, del conservador Partido Nacional (PN).

Trump, quien interviene directamente en los comicios celebrados el domingo, apoya decididamente a Asfura y advirtió el lunes de "consecuencias graves" si en Honduras deciden "cambiar los resultados" de las presidenciales.

Ante el emplazamiento de Trump para que se concluya el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó este martes que se registraron "problemas técnicos" en la empresa contratada para la divulgación de resultados.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció que se estaban subsanando los problemas para reanudar el proceso y proclamar al ganador en el plazo legal de máximo un mes después de la votación.

"Habrá resultados definitivos y legítimos", subrayó Hall.

Apenas reanudado el recuento de votos, se desató la euforia en la sede del Partido Liberal, donde los seguidores de Nasralla agitaban banderas roji-blancas de su agrupación.