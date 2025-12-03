×
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro confirma que habló con Donald Trump; dice conversación fue "cordial"

La conversación se produce en medio de las amenazas de EE. UU. hacia el régimen venezolano

    Expandir imagen
    Nicolás Maduro confirma que habló con Donald Trump; dice conversación fue cordial
    Nicolás Maduro. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el miércoles que sostuvo una llamada con su par estadounidense Donald Trump hace diez días y señaló que ésta se produjo en un tono "cordial".

    Desde agosto Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

    "Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela", dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

    "Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", declaró el gobernante venezolano.

    Trump había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles sobre la conversación.

    "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", dijo Trump.

    Washington afirma que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder izquierdista.

    Maduro denuncia que las maniobras militares estadounidenses buscan en realidad derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.