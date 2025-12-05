Milei anuncia el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda

El gobierno del presidente Javier Milei anunció el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda tras más de siete años. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno del presidente Javier Milei anunció este viernes el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda tras más de siete años, a través de un bono en dólares.

El bono a cuatro años tendrá una tasa de interés del 6.5 % y es el primero de su tipo desde 2018, indicó el ministro de Economía, Luis Caputo. Argentina negocia un préstamo con bancos por unos 7,000 millones de dólares y debe afrontar vencimientos en enero por más de 4,000 millones de dólares.

"Volvemos a los mercados de capitales", celebró el presidente ultraliberal Milei en un mensaje en X.

"Es un dato importantísimo", remarcó Caputo en diálogo con el canal A24, al indicar que contribuirá a facilitar la acumulación de reservas, un requerimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo otorgado al país.

"Ha sido difícil acumular (reservas) porque mientras los países típicamente renuevan la deuda, como Argentina no tiene crédito la hemos tenido que pagar", dijo el ministro.

Según un comunicado del ministerio de Economía el resultado de la licitación servirá para cancelar parcialmente un vencimiento que Argentina debe afrontar el próximo 9 de enero. El vencimiento del nuevo bono está previsto para noviembre de 2029.

"Acumular" reservas

La última emisión de deuda en el mercado internacional por parte de Argentina había sido en "enero de 2018", puntualizó Caputo.

La nueva emisión que saldrá a licitación el 10 de diciembre será regida por legislación local, tendrá pagos semestrales y repago del total del capital al vencimiento, precisó la Secretaría de Finanzas.

"Esta colocación no es deuda nueva sino que es para repagar deuda vieja, al poder refinanciar la deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central ahora sí lo puede acumular. Esto soluciona este debate sobre la acumulación", dijo Caputo.

Argentina firmó en abril un nuevo acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares, a cambio de cumplir, entre otras exigencias, metas de acumulación de reservas, talón de Aquiles del gobierno de Milei.

El ministro Caputo sostuvo que la nueva emisión mejorará el perfil financiero de Argentina y contribuirá a reducir el riesgo país que se mantiene por encima de los 600 puntos porcentuales.

"El riesgo país bajó mucho, pero podría bajar más", dijo Caputo.