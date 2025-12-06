Venezuela recluta 5,600 soldados más ante "amenazas" de EE. UU.

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la inauguración de la sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas (Venezuela). ( EFE/ PALACIO DE MIRAFLORES )

La Fuerza Armada de Venezuela incorporó el sábado a 5,600 soldados a sus filas en medio de las "amenazas" de Estados Unidos, que desplegó en agosto una flotilla militar en el Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo.

Como respuesta a las maniobras militares estadounidenses, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado a reforzar el alistamiento militar y a cerrar filas contra el "imperialismo", como suele referirse al gobierno de Estados Unidos.

Oficiales que condujeron la ceremonia de incorporación de los soldados indicaron que los nuevos efectivos son "combatientes revolucionarios, socialistas" y "profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria".

Maduro considera a la Fuerza Armada, que le jura lealtad, la "columna vertebral de la estabilidad, la paz, la seguridad y el futuro" de Venezuela.

"Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio", dijo el sábado el coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez.

Efectos del despliegue de Estados Unidos

Ante el despliegue de Estados Unidos en el Caribe se han incrementado las solicitudes para inscribirse en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo el general Javier José Marcano Tábata.

"En estos momentos donde el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa, falsaria, arrogante, a nuestra patria, nuestro pueblo, los jóvenes, acuden por miles a integrarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", afirmó durante el acto, celebrado en el Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas.

Washington acusa a Maduro de encabezar el supuesto Cartel de los Soles. Fuerzas estadounidenses han matado desde principios de septiembre 87 presuntos narcos que navegaban por el Caribe y el Pacífico oriental.

Maduro niega las acusaciones de Washington y afirma que este despliegue militar busca derrocarlo para apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país caribeño.

El presidente venezolano ha llamado a militares y policías a mantener un "plan de ofensiva permanente" para responder a la "agresión imperialista".

La Fuerza Armada venezolana está conformada por unos 200,000 efectivos a los que se suman otros 200,000 policías, según datos oficiales. Maduro ha dicho además que cuenta con unos ocho millones de reservistas de la Milicia Nacional Bolivariana.