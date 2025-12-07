México investiga la explosión de auto que dejó cinco fallecidos y tres heridos

Un policía camina por una de las calles de México. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos cinco muertos dejó la explosión de un auto el sábado frente a las instalaciones de la policía en un pueblo del convulso estado de Michoacán, en el oeste de México, informaron las autoridades, que reportaron otros tres heridos.

La fiscalía estatal subió de tres a cinco la cifra de fallecidos, tres de ellos policías locales.

Varios grupos narcotraficantes operan en la región, entre ellos los poderosos Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Nueva Familia Michoacana, que el gobierno estadounidense de Donald Trump designó "organizaciones terroristas extranjeras".

Plan de seguridad

En Michoacán, el asesinato en octubre de un popular alcalde y de un líder limonero provocó multitudinarias protestas y llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a lanzar un plan de seguridad para el estado, en el que fueron desplegados más de 10,000 soldados.

La explosión del sábado ocurrió poco antes del mediodía frente a la sede de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, con costas en el Pacífico, según dijo en X la Fiscalía General de México, que tomó el caso.

Este domingo efectivos de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada del gobierno federal llegaron al lugar para investigar lo ocurrido.

Según los informes, la onda expansiva del estallido destruyó al menos cinco autos que se encontraban cerca y dañó varios inmuebles. El fuerte estruendo se percibió en distintos puntos del municipio, resguardado ahora por fuerzas de seguridad federales.

Los ataques con coche bomba son inusuales en México, pero en octubre ocurrió uno en el vecino estado de Guanajuanto, que dejó tres agentes heridos.