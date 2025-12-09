Instituto Nobel cancela conferencia de prensa de María Corina Machado prevista en Oslo este martes

Fotografía de archivo del 17 de julio de 2024 que muestra a la líder opositora, Maria Corina Machado, en un acto de campaña el 17 de julio del 2024 en Guanare (Venezuela). ( EFE )

La conferencia de prensa prevista este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue definitivamente anulada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia" de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

Más temprano, la hermana de la opositora, Clara Machado Parisca, afirmó que Machado "está intentando llegar a Oslo" para recibir mañana el Premio Nobel de la Paz.

Según la hermana, que ya está en la capital noruega, el deseo de Machado es "estar aquí con nosotros" y por eso la están esperando "con fe de que va a llegar muy pronto".

"Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada", agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.

Se desconoce paradero

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en una conversación telefónica que viajará a la capital noruega, pero hasta le momento su paradero es desconocido.

