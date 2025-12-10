Detienen a expresidente de Bolivia Luis Arce por presunta corrupción

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles por agentes policiales en La Paz, luego de que la fiscalía iniciara investigaciones por un caso de presunta corrupción cuando era ministro del exmandatario Evo Morales (2006-2019), informó el gobierno.

El izquierdista Arce, de 62 años, dejó el poder el 8 de noviembre. Su salida marcó el fin de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Morales y la llegada al poder del centroderechista Rodrigo Paz.

Fuentes de la fiscalía dijeron a la AFP que Arce deberá responder por los presuntos delitos de "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica".

"Quiero felicitar a los efectivos (...) de la División Anticorrupción (...) por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal", al expresidente Arce, dijo el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, en un video difundido por medios locales.

Cuando Arce era ministro de Economía del gobierno de Morales, presuntamente autorizó transferencias del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos, según la denuncia que motivó la detención.

El supuesto desvío de dinero se realizó a través del estatal Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios (Fondioc), que fue cerrado por irregularidades en 2015 y fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.

Una de las beneficiadas fue la exdiputada izquierdista Lidia Patty, que la semana pasada fue detenida y reveló durante un interrogatorio que el traspaso de dinero fue avalado por el entonces ministro de Economía.

Según la investigación, la exlegisladora recibió cerca de 100,000 dólares para un proyecto de cultivo de tomates.

"Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso. Y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo", agregó Lara.

En la mira

La exministra de Arce (2020-2025) María Nela Prada señaló que Arce fue detenido en el barrio de Sopocachi, cercano al centro de La Paz, y luego fue conducido hacia una dependencia policial.

"Él se encontraba solo. Lo han subido a un minibús de vidrios negros", dijo Prada.

Fotos publicadas por la prensa muestran a Arce dentro de un vehículo durante su traslado hacia las oficinas de la Fuerza Especial de Luchas contra el Crimen, en La Paz.

Prada se mostró sorprendida por la captura, pues aseguró que "no se le ha realizado ningún tipo de notificación".

En Bolivia, por ley, las autoridades del Ejecutivo que dejan un cargo cuentan con un impedimento de salida del país por un plazo de 90 días.

En su primera semana de gobierno, presidente Rodrigo Paz denunció que encontró un Estado convertido en una "una cloaca de dimensiones extraordinarias" por los presuntos malos manejos de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Al mismo tiempo anunció auditorías a empresas públicas. Esta semana, la fiscalía imputó a seis exejecutivos de la petrolera estatal YPFB por corrupción.

