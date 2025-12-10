María Corina se fue en bote a Curazao y de ahí a Noruega

Desde Curazao, la dirigente opositora emprendió el trayecto hacia Europa con destino final a Oslo, Noruega, donde tiene previsto recoger personalmente el Nobel de la Paz. ( FUENTE EXTERNA )

La líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, salió de Venezuela de manera clandestina el pasado martes y viajó por vía marítima hasta la isla caribeña de Curazao, como parte de una operación mantenida en estricto secreto para salvaguardar su seguridad, según informaron funcionarios de Estados Unidos.

La información fue ofrecida por el diario norteamericano The Wall Street Journal, que la atribuye a fuentes gubernamentales no reveladas.

El traslado, coordinado por aliados cercanos, dice el diario, buscó evitar filtraciones que pudieran ponerla en riesgo, dado que Machado ha pasado gran parte del último año en la clandestinidad para eludir una posible detención por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Desde Curazao, la dirigente opositora emprendió el trayecto hacia Europa con destino final a Oslo, Noruega, donde tiene previsto recoger personalmente el Nobel de la Paz que le fue concedido por su defensa de la democracia y los derechos humanos.

Machado no pudo asistir a la ceremonia oficial celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo, lo que inicialmente generó inquietud cuando el Comité Nobel admitió que desconocía su paradero exacto.

Sin embargo, en una llamada telefónica con el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, difundida posteriormente, confirmó que se encontraba en tránsito hacia la capital noruega.

"Muchas personas arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo", expresó Machado, agradeciendo el esfuerzo realizado para garantizar su salida. "Esto demuestra lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", añadió, al tiempo que lamentó no haber llegado a tiempo para la ceremonia.

Un desplazamiento complicado

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, reconoció que el desplazamiento resultó "más complicado de lo esperado" y subrayó que Machado vive bajo "una amenaza de muerte clara" que, dijo, trasciende las fronteras venezolanas.

En Oslo, la dirigente opositora se reencontrará con sus tres hijos, quienes residen fuera del país por razones de seguridad y a quienes no ve desde hace dos años.

Durante la ceremonia, el galardón fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa, quien evocó el drama del exilio venezolano y expresó su esperanza de un pronto reencuentro familiar "en un país libre".

Machado, histórica opositora de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha reiterado su intención de regresar a Venezuela tras su paso por Noruega, a pesar de los riesgos que ello implica.

El Comité Nobel la definió como "una valiente y comprometida defensora de la paz" que mantiene viva la llama democrática en medio de lo que describió como una creciente oscuridad autoritaria.