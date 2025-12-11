María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. ( EFE )

La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció públicamente este jueves en Noruega, un día después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025. Machado, que permaneció más de un año en la clandestinidad, ofreció una conferencia de prensa en Oslo en la que prometió regresar a Venezuela "lo antes posible", cuando existan condiciones propicias para continuar con la lucha por una transición política.

"Este premio pertenece a los 30 millones de venezolanos. Mi deber era venir para llevarlo de vuelta a Venezuela", afirmó la dirigente, quien fue recibida con aplausos por decenas de simpatizantes la noche del miércoles en el tradicional balcón del Grand Hotel de Oslo.

Durante su comparecencia, Machado agradeció a quienes facilitaron su salida del país y describió su travesía como una operación arriesgada en la que tuvo que usar peluca, disfraz y cruzar en una lancha precaria.

También sostuvo encuentros con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y con autoridades parlamentarias, destacando el apoyo internacional a la causa democrática venezolana.

Venezuela "ha sido invadida"

Machado denunció que Venezuela "ya ha sido invadida" por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y redes criminales que actúan con respaldo del régimen de Nicolás Maduro.

"Es urgente cortar el financiamiento que sostiene este sistema represivo", dijo. Aseguró además que el petróleo del país es utilizado para perseguir a los ciudadanos y financiar estructuras de represión.

Consultada sobre una posible intervención militar extranjera, rechazó esa vía y señaló que es el régimen el que ha desatado la violencia. Reiteró que está trabajando en escenarios para una transición ordenada y reiteró su llamado a la unidad.

"Volveré a Venezuela. Sé exactamente los riesgos que corro, pero mi lugar es donde más pueda ayudar a nuestra causa", concluyó.