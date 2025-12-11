María Corina Machado burla el cerco de Maduro y recibe el Nobel de la Paz

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió ayer el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no pudo viajar a Noruega a tiempo para recoger el premio. ( EFE )

La dirigente venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, llegó ayer a Oslo horas después de que su hija Ana Corina Sosa recibiera el galardón en su nombre por la defensa de la democracia y los derechos humanos, anunció el Comité Nobel.

En la clandestinidad desde agosto de 2024, Corina Machado, de 58 años, consiguió salir de Venezuela de manera clandestina y viajó por vía marítima hasta la isla caribeña de Curazao, como parte de una operación mantenida en estricto secreto para salvaguardar su seguridad.

La información fue ofrecida por el diario norteamericano The Wall Street Journal, que la atribuye a fuentes gubernamentales no reveladas.

El traslado, coordinado por aliados cercanos, indica el diario, buscó evitar filtraciones que pudieran ponerla en riesgo, dado que Machado ha pasado gran parte del último año en la clandestinidad para eludir una posible detención por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Dos aviones de combate F-18 de la Armada de Estados Unidos sobrevolaron durante unos 40 minutos el golfo de Venezuela, describiendo círculos cerrados cerca de la ruta marítima hacia Curazao.

Fue la incursión aérea estadounidense más cercana al espacio venezolano desde el refuerzo militar iniciado en septiembre.

En paralelo, bajo ese mismo cielo, la dirigente opositora consumaba una de las fugas más arriesgadas de la política latinoamericana reciente.

La agencia EFE señala que Machado llegó en la madrugada del jueves a la capital noruega a bordo de un avión privado que, según las páginas de rastreo de vuelos FlightRadar24 y FlightAware, partió esta mañana desde Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe, situada solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/imagen-maria-corina-machado-en-oslo-w-190bc9f8.jpg María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, saluda desde un hotel en Oslo, Noruega. (EFE/LISE ASERUD)

¿Cómo fue la fuga?

Disfrazada con una peluca y vestimenta para pasar desapercibida, Machado salió el lunes por la tarde de un suburbio de Caracas donde había permanecido oculta durante casi un año.

El primer tramo fue terrestre: durante unas diez horas, ella y dos colaboradores atravesaron diez puestos de control militar, eludiendo la detección hasta alcanzar, pasada la medianoche, una aislada aldea pesquera en la costa.

Tras unas pocas horas de descanso, inició el tramo más peligroso. A las cinco de la mañana, Machado abordó una pequeña embarcación de pesca de madera rumbo a Curazao. El mar Caribe presentaba fuerte oleaje y vientos adversos, lo que retrasó la travesía.

Antes de zarpar, la red venezolana que organizó la operación avisó a fuerzas militares estadounidenses sobre la identidad de los ocupantes, ante el riesgo de que la lancha fuera confundida con rutas de narcotráfico, varias de las cuales han sido atacadas recientemente.

"Muchas personas arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo. Esto demuestra lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano." María Corina Machado “

Machado llegó a Curazao alrededor de las tres de la tarde del martes. Exhausta, pasó la noche en un hotel bajo la custodia de un contratista privado especializado en extracciones. Al amanecer del miércoles, un jet ejecutivo facilitado por un aliado radicado en Miami despegó rumbo a Oslo.

Antes de abordar, grabó un breve mensaje de agradecimiento a quienes "arriesgaron su vida" para hacer posible su salida. Machado aterrizó en el aeropuerto de Gardermoen sobre las 21:58 GMT de ayer.

La fuga se mantuvo en estricto secreto. Incluso el Instituto Nobel desconocía su paradero cuando comenzó la ceremonia en Oslo, donde su hija recibió el premio en su nombre.

"Muchas personas arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo", expresó Machado, agradeciendo el esfuerzo realizado para garantizar su salida. "Esto demuestra lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", añadió, al tiempo que lamentó no haber estado para la ceremonia.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, reconoció que el desplazamiento resultó "más complicado de lo esperado" y subrayó que Machado vive bajo "una amenaza de muerte clara" que, dijo, trasciende las fronteras venezolanas.

Un avión privado Una nota de la agencia EFE describe que el avión, con capacidad para 13 pasajeros, está matriculado en México, tiene como base el Aeropuerto Internacional Santiago de Querétaro y es operado por la compañía JetVip Business Aviation. Para recoger a Machado, la aeronave partió ayer del Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en el estado de Florida (EE.UU.) con destino al Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, capital de Curazao, a donde llegó anoche. De allí, según las páginas de vuelos, el avión partió este miércoles a las 6:42 hora local (10:42 GMT) para un vuelo de cuatro horas y 43 minutos hasta el Aeropuerto Internacional de Bangor, situado en el estado de Maine (EE.UU.), donde hizo una escala técnica. La última parte del viaje, un vuelo de seis horas y 24 minutos desde Bangor hasta el aeropuerto de Oslo Gardermoen, concluyó cerca de la medianoche en la capital noruega.

Discursos

Durante la ceremonia, la hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

"Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, solo los gritos de los presos que están siendo torturados", lamentó Frydnes.

Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesta en pie, erguida delante de una foto de su madre.

"Este premio tiene un significado profundo: le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino: si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", destacó al leer el discurso de su madre.

Machado también dijo que Venezuela pronto volverá a respirar.

"Mis queridos venezolanos, el mundo ha quedado maravillado por lo que hemos logrado. Y pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo: el regreso de los nuestros a casa", aseguró.

Reacción del Gobierno

En Caracas, el Gobierno reaccionó con dureza, acusándola de servir a intereses estadounidenses y advirtiendo que podría ser considerada prófuga. La oposición, sin embargo, sostiene que su salida permitirá internacionalizar con más fuerza la causa venezolana.