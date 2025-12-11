María Corina Machado habla de cómo fue su salida de Venezuela

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reacciona desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. ( EFE )

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, logró llegar a Noruega tras una peligrosa travesía clandestina desde Venezuela, donde permanecía oculta desde hacía casi un año. Su viaje incluyó un disfraz, una peluca, una precaria lancha pesquera y múltiples escalas internacionales bajo estricta coordinación.

El operativo comenzó el lunes por la tarde, cuando la dirigente opositora abandonó en secreto el suburbio de Caracas donde se ocultaba.

Acompañada por dos personas, cruzó una decena de puestos de control militares antes de llegar a un poblado costero. Desde allí zarpó rumbo a Curazao en una lancha de madera, navegando de noche en medio de fuerte oleaje y viento.

Simultáneamente, dos aviones F-18 estadounidenses sobrevolaban el Golfo de Venezuela. La embarcación logró alcanzar la isla, donde un avión privado —matriculado en México— la trasladó hasta Bangor, Maine, con una escala técnica de varias horas. Finalmente, aterrizó en Oslo la madrugada del jueves, completando un trayecto de casi 9,000 kilómetros.

Su hija recibió el Nobel

Aunque no pudo asistir a la ceremonia de entrega, su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el galardón en su nombre. Esa misma noche, Machado apareció en el balcón del Grand Hotel Oslo, donde fue ovacionada por decenas de venezolanos y aliados políticos.

En una llamada telefónica con el Comité Noruego del Nobel, agradeció a quienes arriesgaron sus vidas para hacer posible su llegada. "Esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano", afirmó.

El Comité denunció violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela y criticó el respaldo de regímenes como Rusia, Irán, China y Cuba al aparato represivo de Nicolás Maduro. Machado, por su parte, reiteró que planea regresar a Venezuela "lo antes posible" y afirmó que la travesía que la llevó hasta Oslo representa el espíritu de lucha de un país que aún no se rinde.