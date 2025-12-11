Venezuela acusa a EE. UU. de "piratería internacional" tras incautación de buque petrolero

Captura de un vídeo publicado por la Fiscal General Pamela Bondi en la red social X petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela el miércoles. ( EFE )

El gobierno de Venezuela condenó este miércoles como un "acto de piratería internacional" la incautación de un buque petrolero frente a sus costas por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, en lo que representa una escalada sin precedentes dentro de la campaña de presión lanzada por el presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Acabamos de incautar un enorme buque en la costa de Venezuela. El más grande jamás capturado, de hecho", declaró Trump durante una rueda de prensa. "Fue por una muy buena razón", agregó, sin revelar la propiedad de la nave.

Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., publicó en la red social X un video del operativo, en el que se observa a efectivos descendiendo en helicóptero sobre el buque. Bondi explicó que la embarcación transportaba crudo sancionado proveniente de Venezuela e Irán, y que el carguero formaba parte de una red ilícita vinculada al financiamiento de organizaciones terroristas.

El Departamento de Seguridad Nacional difundió su propia versión del video, musicalizada con el tema Mama Said Knock You Out, de LL Cool J, lo que generó nuevas críticas por el uso de música sin autorización oficial.

Incautación y recompensa

Esta es la primera vez que EE. UU. incauta un cargamento petrolero venezolano desde la imposición de sanciones en 2019. Según Washington, el operativo fue ejecutado por el FBI, la Guardia Costera y el Departamento de Defensa.

Desde Caracas, el gobierno de Maduro denunció que la operación revela "las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela: nuestros recursos naturales, nuestro petróleo y nuestra energía". El presidente venezolano, durante un mitin, llamó a la ciudadanía a actuar como "guerreros" y aseguró que están listos para "romperle los dientes al imperio norteamericano".

La tensión bilateral se ha agudizado desde agosto, cuando EE. UU. ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro y desplegó su mayor presencia militar en el Caribe desde la crisis de los misiles de 1962.