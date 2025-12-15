María Corina Machado, Mamdani, Trump y Rosalía, algunos de los 12 protagonistas de 2025

La opositora venezolana María Corina Machado, el presidente Donald Trump y cantante Rosalía, entre los 12 protagonistas que marcaron el mundo en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La agenda internacional de 2025 ha estado marcada por las políticas de Donald Trump y por figuras emergentes como Zohan Mamdani en Nueva York, junto a hitos como el Nobel de la Paz de María Corina Machado, la gira histórica de Bad Bunny y el impacto de Rosalía con su álbum 'Lux'.

Estos son los 12 protagonistas que marcaron el mundo en 2025:

Trump - Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, Donald Trump ha marcado la agenda internacional durante todo 2025. El mandatario estadounidense ha impuesto aranceles a prácticamente todos los países del mundo, ha tratado de mediar una y otra vez para poner fin a la guerra de Ucrania y ha auspiciado un plan de paz para Gaza, además de intensificar su intervencionismo en América Latina.

En el ámbito migratorio ha endurecido sus políticas, con redadas, deportaciones y vetos a los nacionales de una veintena de países. Trump, que se quedó sin el Nobel de la Paz que ambicionaba, también ha acaparado titulares por demoler el ala este de la Casa Blanca para hacer un gran salón de baile, enfrentarse a prestigiosos medios y romper su "bromance" con el magnate Elon Musk.

Zohran Mamdani - En un país fuertemente polarizado políticamente y controlado por el republicanismo "sui generis" que practica Donald Trump, la llegada de Zohan Mamdani a la alcaldía de Nueva York ha sido un revulsivo para el alicaído Partido Demócrata, incapaz de encontrar un liderazgo que compita con el actual presidente, y casi un terremoto para la política estadounidense precisamente por su forma de entenderla.

El demócrata Mamdani es un líder joven, tiene solo 34 años, y su ascenso tiene más que ver con su fuerte conexión con sus votantes que con la mera política. Ugandés de nacimiento e hijo de una directora de cine, ha sido rapero y activista en el grupo de los Socialistas Demócratas antes de competir por la alcaldía. Es además el primer alcalde musulmán de la ciudad más importante del país. Se ganó a la mayoría de los neoyorquinos gracias a su eficaz comunicación digital en redes y a su presencia en las calles para defender sus ideas.

Algunos analistas opinan que Mamdani es la nemésis de Trump y que su populismo progresista podría contribuir a frenar el auge de la ultraderecha. El tiempo lo dirá.

Bad Bunny - Bad Bunny y el orgullo boricua de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' ha roto este año todos los récords musicales. Considerado el disco más importante del año para Rolling Stone, 'DTMF' ha catapultado al puertorriqueño al número uno de varias listas y le ha convertido en el artista más escuchado el mundo en 2025 en Spotify.

Tras el éxito de crítica y público, Bad Bunny se ha embarcado en una ambiciosa gira por 20 países que comenzó con una residencia de un mes en Puerto Rico y que se convirtió en toda una declaración de amor a su tierra natal. 2026 promete más éxitos para el reggetonero, con su histórica actuación en la Super Bowl, donde será el primer latino en encabezar el popular espectáculo que se desarrolla en el descanso.

Rosalía - Tras meses de especulaciones, Rosalía lanzó su cuarto álbum, 'Lux', una absoluta revolución del panorama musical, que la artista catalana manejó desde su nueva espiritualidad, muy presente en cada uno de los temas de un disco alabado por la crítica y por los fans, que ha batido récords en las plataformas de streaming y que ha llevado su carrera a otro nivel.

Performances puramente artísticas para presentar su trabajo, juegos de despiste para lanzarlo y una Rosalía que ha defendido brillantemente un puñado de temas llenos de referencias, de estilos musicales, de idiomas y, sobre todo, de una pasión religiosa -hasta reconoció que, de no cantar, le gustaría estudiar teología- que no había mostrado hasta ahora. El resultado: un disco que sin duda marca un antes y un después en su carrera.

María Corina Machado - Perseguida en Venezuela por su oposición al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado es la imagen de la resistencia política en el país caribeño y ha copado especialmente la atención internacional tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz este año y protagonizar un rocambolesco viaje, desde la clandestinidad en la que vive en Venezuela para no ser detenida, hasta Oslo.

No pudo llegar a tiempo para recibir el premio, que fue recogido por su hija, pero sí para mantener varios encuentros con la prensa para explicar la crítica situación en la que viven sus conciudadanos.

Sanae Takaichi - La política japonesa Sanae Takaichi hizo historia el pasado octubre al convertirse en la primera mujer en liderar el Japón democrático, rompiendo el 'techo de cristal' en el país que acusa la mayor brecha de género del G7, mientras se enfrenta al reto de encauzar la economía del archipiélago y gestionar una disputa diplomática con China por sus comentarios sobre Taiwán.

Conservadora y representante en lo económico de la línea dura del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), además de fan declarada de la exmandataria británica Margaret Tatcher, Takaichi es el foco de un nivel de atención que trasciende el habitualmente otorgado a los políticos: desde cuántas horas trabaja por su fama de adicta al trabajo, hasta qué lleva y la forma en que saluda a otros líderes.

Sheikh Hasina - Sheikh Hasina, hija del padre fundador de Bangladés, Sheikh Mujibur Rahman, ha pasado de ser un icono de la democracia en este país a una autócrata condenada a muerte por la justicia. Figura central en la historia bangladesí durante más de medio siglo, gobernó en dos etapas: entre 1996 y 2001, y de 2009 hasta su dimisión en agosto de 2024, tras quince años consecutivos en el poder. Reelegida por quinta vez en enero de 2024, logró avances económicos y el reconocimiento internacional por acoger a más de un millón de refugiados rohinyás, pero también fuertes críticas por sus inclinaciones autoritarias, abusos de los derechos humanos y represión política.

En julio de 2024, una ola de protestas estudiantiles derivó en una revuelta nacional que dejó cientos de muertos y forzó su dimisión. Hasina abandonó el país y se refugió en la India, donde permanece exiliada en la India, mientras el Gobierno interino de Bangladés, encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, ha solicitado su extradición.

León XIV - Además de Trump, otro estadounidense ha marcado 2025: Robert Prevost, originario de Chicago, pero con un pasado de más de tres décadas como misionero en Perú y ascendencia española, fue el elegido para suceder al fallecido papa Francisco en un cónclave en el que, a tenor de las indiscreciones posteriores, no tuvo rival. Afable, moderado y reservado, el cardenal fue una de las grandes apuestas del pontífice argentino, que lo designó responsable de los obispos de todo el mundo y que entró entre los 'papables' como un 'outsider' en medio de otros grandes nombres.

Su talante moderado le posicionó como puente entre las facciones conservadora y reformadora de la iglesia y su vasto conocimiento de América le valió el respaldo de los cardenales del sur y del norte del continente, muchos de los últimos críticos con Francisco. Políglota y deportista, a sus 70 años tiene un pontificado muy largo en su horizonte. Va paso a paso para definir su propio estilo: medio año después de su elección, aún se esperan sus próximas decisiones importantes para saber si podrá dejar huella al frente de la Iglesia.

Los Kirk - Aunque el activismo político de Charlie Kirk y su esposa Erika en Estados Unidos era conocido desde años, en 2025 alcanzaron proyección mundial. El 10 de septiembre un joven presuntamente radicalizado asesinó al polémico activista conservador y seguidor de Donald Trump mientras debatía con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah. Su asesinato causó tal conmoción que la noticia se convirtió en una de las más buscadas en Google.

Erika ha sido nombrada nueva directora de Turning Point, la organización que fundó su marido hace 13 años, y ha hecho suya su misión: continuar difundiendo sus controvertidos mensajes, basados en una ideología que combina principios de la derecha política, el conservadurismo cristiano y el trumpismo.

Francesca Albanese - Reconocida jurista italiana, Francesca Albanese ha destacado este año por su labor como relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. Su notoriedad internacional se debe a sus denuncias de violaciones de derechos humanos en Palestina y a haber acusado a Israel de actos genocidas en la Franja de Gaza, basándose en informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Su trabajo ha sido ampliamente respaldado por organismos internacionales y expertos en derechos humanos, aunque también ha generado controversia y críticas, especialmente por parte de Estados Unidos e instituciones judías que la acusan de antisemitismo. Este año, ha recibido el Premio Internacional Mario Benedetti de Derechos Humanos y el Premio René Cassin otorgado por el Gobierno Vasco, en España, en reconocimiento a su compromiso con la defensa del Derecho Internacional Humanitario y la protección de las víctimas en contextos de conflicto.

La Generación Z - En 2025, la Generación Z ha sido especialmente notoria por su papel protagonista en movimientos sociales y políticos a nivel global. Jóvenes nacidos entre mediados de los noventa y principios de la década de 2010, lideraron protestas en distintos países, reclamando justicia social, transparencia y reformas estructurales.

En Nepal, miles de jóvenes salieron a las calles contra la corrupción y la censura en redes sociales, lo que derivó en la caída del Gobierno. En Marruecos, el movimiento juvenil "GENZ212" impulsó manifestaciones por mejoras en sanidad, educación y empleo, mientras que en Paraguay y México protagonizó marchas masivas contra la corrupción y la violencia. En Perú, el colectivo Generación Z dio un paso más al anunciar la creación de un partido político con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes en la vida institucional.

Robert Redford - Símbolo de belleza, de compromiso político y del arte más puro, la muerte de Robert Redford a los 89 años fue una auténtica sorpresa. Se sabía que estaba enfermo y hasta había abandonado su adorado proyecto del Festival de Sundance, el más importante de los certámenes de cine independiente, que había creado en 1983. Pero era el último inmortal de la época más clásica y brillante de Hollywood y su desaparición no entraba en los pensamientos de nadie.

Deja en herencia títulos como 'The Sting', 'All the President's Men', 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' o 'Out of Africa', por citar solo algunos. Y también una integridad a prueba de todo tipo de vaivenes y presiones. Una actitud elegante en la vida y en su trabajo que no se vio afectada por su estatus de estrellas ni por la adoración que generaba.