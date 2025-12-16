Milei recibe a Kast en primer viaje al exterior del mandatario electo de Chile

El presidente electo de Chile , José Antonio Kast, reacciona a su salida del Ministerio de Economía en Buenos Aires (Argentina). ( EFE/ JUAN IGNACIO RONCORONI )

El presidente argentino, Javier Milei, se reunió este martes en Buenos Aires con José Antonio Kast en la primera visita al extranjero de éste como mandatario electo de Chile.

En un encuentro en la Casa Rosada poco después del mediodía, ambos líderes de derecha "establecieron prioridades" en seguridad y contra el crimen organizado trasnacional, así como para el fomento del comercio y las inversiones, informó la presidencia argentina en un comunicado.

Al retirarse de la casa de gobierno, Kast se acercó a la reja de entrada a saludar a ciudadanos chilenos.

Kast, un ultraconservador de 59 años, sucederá al izquierdista Gabriel Boric en un giro político a la derecha que marca a América Latina.

En Buenos Aires se reunirá con empresarios de sectores industriales, comerciales, de energía, infraestructura, agricultura y banca, según detalló un comunicado.

También con el embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, indicó la agenda oficial.

El presidente electo tiene previsto regresar a Santiago al final del mismo martes.

Una de las primeras felicitaciones

Milei fue uno de los primeros mandatarios en felicitar el triunfo electoral de Kast el último domingo.

"Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile", escribió en redes sociales.

"Un paso más en nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI", agregó el mandatario argentino.