Congreso brasileño aprueba ley para rebajar la pena de cárcel de Bolsonaro

48 senadores apoyaron la iniciativa y 25 la rechazaron, después de que el texto fuera aprobado por la cámara baja la semana pasada

    Congreso brasileño aprueba ley para rebajar la pena de cárcel de Bolsonaro
    El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien guarda prisión desde el mes pasado. (FUENTE EXTERNA)

    El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una ley que permite rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por golpismo.

    El texto, promovido por la mayoría conservadora en el Congreso, podría reducir el tiempo de reclusión del exmandatario a dos años y cuatro meses. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene la facultad de vetarlo.

    48 senadores apoyaron la iniciativa y 25 la rechazaron, después de que el texto fuera aprobado por la cámara baja la semana pasada.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.