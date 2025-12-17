Maduro ordena escoltar petroleros y eleva la tensión naval con Estados Unidos

La tensión se disparó tras la incautación, la semana pasada, de un petrolero por parte de Estados Unidos, seguida por la orden de Trump de imponer una forma de bloqueo marítimo selectivo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la Armada venezolana escoltar buques que transportan productos petroleros desde puertos del país, en una decisión que eleva el riesgo de un enfrentamiento directo con Estados Unidos en alta mar.

La medida se produce como respuesta a la declaración de una "bloqueo parcial" anunciada por el presidente Donald Trump, dirigida contra la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos del país.

Entre la noche del martes y la mañana del miércoles, varios buques comerciales zarparon rumbo a Asia bajo escolta naval venezolana, según informaron personas con conocimiento directo de los desplazamientos. Ninguna de las embarcaciones figura, por ahora, en la lista de petroleros sancionados que Washington ha advertido que podría interceptar o confiscar.

Sin embargo, la sucesión de acontecimientos de los últimos días ha incrementado de manera notable la posibilidad de un incidente violento.

La tensión se disparó tras la incautación, la semana pasada, de un petrolero por parte de Estados Unidos, seguida por la orden de Trump de imponer una forma de bloqueo marítimo selectivo, medida que busca limitar la salida de crudo venezolano hacia los mercados internacionales.

Desde que la administración Trump intensificó su campaña de presión contra Caracas, que incluye ataques letales contra embarcaciones en aguas cercanas a Venezuela —acciones que expertos en derecho internacional consideran ampliamente ilegales—, Maduro había evitado responder con fuerza militar directa.

La decisión de escoltar petroleros marca, no obstante, un punto de inflexión en esa estrategia de contención.

El objetivo declarado de Washington es asfixiar financieramente al régimen venezolano, drenando los ingresos petroleros que sostienen al Estado y a la estructura de poder del chavismo. Para Caracas, en cambio, la escolta naval representa un acto de soberanía y un mensaje político frente a lo que considera una agresión externa.

El escenario abre una fase de alta incertidumbre en el Caribe y el Atlántico, donde cualquier error de cálculo podría escalar rápidamente hacia una confrontación abierta entre fuerzas navales.