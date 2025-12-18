Los países del Caribe que, junto a RD, apoyan el despliegue militar de EE. UU. contra Venezuela

Fotografía de un buque de patrulla naval de la Armada desde el malecón del Lago de Maracaibo este miércoles, en Maracaibo (Venezuela). ( EFE/ HENRY CHIRINOS )

La creciente presión militar de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no se ejecuta en solitario.

Aunque enfrenta resistencia política de varios líderes latinoamericanos, Washington ha encontrado respaldo operativo en una red de países y territorios del Caribe que facilitan infraestructura clave para el mayor despliegue militar estadounidense en la región en años.

En el arco geográfico que se extiende desde República Dominicana hasta Trinidad y Tobago, varias naciones han autorizado distintos niveles de apoyo logístico a la denominada "Operación Lanza del Sur", una campaña que oficialmente busca frenar el narcotráfico procedente de Venezuela, pero que Caracas y analistas internacionales interpretan como un mecanismo de presión directa para forzar un cambio político.

Desde agosto, cuando el presidente Donald Trump ordenó el envío de tres buques de guerra al Caribe Sur, Estados Unidos ha intensificado su presencia naval y aérea.

Hasta la fecha, el Pentágono mantiene al menos 12 buques de guerra en la zona, incluidos dos portaviones —el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima—, un submarino nuclear, aeronaves tripuladas y drones. El número de efectivos desplegados superaría ya los 15,000 militares.

Aruba, Curazao y Bonaire

A solo 80 kilómetros de la costa venezolana, los territorios neerlandeses de Aruba, Curazao y Bonaire cumplen un papel estratégico. Estados Unidos opera una base de avanzada en Curazao y una instalación menor en Aruba, orientadas a la detección y monitoreo aéreo y marítimo de actividades vinculadas al narcotráfico.

Aunque cualquier uso ofensivo requeriría autorización del Reino de los Países Bajos, en semanas recientes se ha documentado la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao. Funcionarios locales han expresado preocupación ante un posible escenario de represalias por parte de Venezuela, aunque no se han reportado incidentes directos.

Trinidad y Tobago

Es el país independiente más cercano a Venezuela: apenas 11 kilómetros separan sus costas. El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier, en el poder desde mayo, ha adoptado una postura abiertamente favorable a Washington.

En los últimos meses, Trinidad y Tobago ha recibido buques de guerra estadounidenses, facilitado entrenamiento de fuerzas especiales y permitido la presencia de infantes de marina en el aeropuerto de Tobago.

Según confirmó el propio gobierno, militares estadounidenses trabajan en la rehabilitación de pistas, carreteras e instalación de radares, además de utilizar la isla como punto de reabastecimiento aéreo. Las autoridades han subrayado que no permitirán ataques ofensivos desde su territorio, salvo en caso de agresión directa por parte de Venezuela.

Granada

Granada, ubicada a unos 145 kilómetros de Venezuela, también figura entre los países que han brindado cooperación técnica. Estados Unidos solicitó instalar equipos de radar y personal especializado de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop, como parte de los esfuerzos de vigilancia aérea vinculados al narcotráfico.

Aunque no se ha anunciado públicamente una instalación permanente, ambos países mantienen acuerdos de cooperación policial y militar, y Washington es uno de los principales socios comerciales de la isla, que se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE. UU.

Los territorios estadounidenses de Puerto Rico y las Islas Vírgenes funcionan como el principal eje logístico del despliegue. En Puerto Rico, la antigua base naval de Roosevelt Roads —cerrada en 2004— ha sido reactivada y modernizada, con pistas ampliadas que ya reciben aeronaves de gran porte como el C-17 Globemaster.

La Administración Federal de Aviación estableció además una zona de vuelo restringida frente a la costa sureste de Puerto Rico hasta marzo de 2026, facilitando operaciones militares de alta intensidad. En estas instalaciones han sido desplegados cazas F-35 y se concentra gran parte del personal terrestre.

En las Islas Vírgenes, los aeropuertos de Saint Croix y Saint Thomas operan como plataformas logísticas, mientras personal adicional se aloja en instalaciones industriales adaptadas para uso militar.