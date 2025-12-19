Cuba denuncia restricciones de visas "sin precedentes" de EEUU a sus deportistas

Sosa subrayó que ese nivel de restricciones, "sin precedentes", ha afectado a deportistas "de tenis de mesa, baloncesto, fútbol, atletismo, sóftbol y voleibol", pero también a árbitros y "directivos del Comité Olímpico Cubano". ( ARCHIVO )

Cuba denunció este viernes que la embajada de Estados Unidos en La Habana negó visas a casi 70 deportistas, árbitros y dirigentes deportivos de la isla en 2025, una cifra "sin precedentes".

Denuncias y restricciones en la emisión de visas deportivas

Aunque se trata de una práctica habitual desde la revolución de 1959 que dio inicio a una histórica confrontación política con Washington, "hablamos de 68 trámites de visado sin respuestas positivas", precisó la directora de Relaciones Internacionales del Instituto Cubano de Deportes, Gisleydis Sosa, en una declaración enviada a la AFP.

Sosa subrayó que ese nivel de restricciones, "sin precedentes", ha afectado a deportistas "de tenis de mesa, baloncesto, fútbol, atletismo, sóftbol y voleibol", pero también a árbitros y "directivos del Comité Olímpico Cubano".

"Ello provoca un ambiente de incertidumbre e inseguridad que atenta contra la preparación" de Cuba "de cara a los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028, una ruta que pasará por no pocos eventos previos con sede en territorio estadounidense", apuntó.

Consultada sobre el tema, la embajada de Estados Unidos en La Habana no reaccionó de inmediato.

Impacto en la participación cubana en eventos deportivos internacionales

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) expresó a inicios de diciembre su preocupación por la asistencia de los cubanos al VI Clásico Mundial, que se disputará en marzo y tendrá tres de sus cuatro sedes en Estados Unidos.

"Esperamos que las autoridades estadounidenses garanticen los visados que permitan concretar nuestra presencia en el torneo, sin que medien en este proceso cuestiones ajenas a la competencia o contrarias a los principios del deporte", señaló la FCBS en un comunicado.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Donald Trump ha aumentado la presión sobre Cuba, país al que regresó a la lista estadounidense de "Estados patrocinadores del terrorismo", lo que obstaculiza los viajes y los flujos económicos.

Sosa explicó que Washington solo otorgó este año visas a las 14 niñas que integraban el equipo que debía participar en el torneo clasificatorio a la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas de Sóftbol en Puerto Rico.

Sin embargo, Cuba declinó participar en esa lid, pues los siete adultos que debían acompañar a esas niñas de entre 9 y 10 años no fueron autorizados a entrar en Estados Unidos.

En mayo, el Comité Olímpico Cubano denunció que su presidente, Roberto León Richards, no pudo asistir a una reunión en Miami del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports).