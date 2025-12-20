×
Buque petrolero
Buque petrolero

Venezuela rechaza "robo y secuestro" de nuevo buque petrolero

El presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano

    Expandir imagen
    Venezuela rechaza robo y secuestro de nuevo buque petrolero
    Captura de un vídeo publicado por la Fiscal General Pamela Bondi en la red social X petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela el miércoles. (FUENTE EXTERNA)

    Venezuela condenó el sábado el "robo y secuestro" de un segundo buque cargado con petróleo de ese país y denunció la "desaparición forzada" de su tripulación, indicó un comunicado del gobierno.

    "Estos actos no quedarán impunes", reza el texto. "Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder", afirma el comunicado publicado en redes sociales por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

    El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

    • ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.