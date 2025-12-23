El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realiza este martes una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que "no descarta" la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano, días después de ordenar un "bloqueo" a los petroleros que entran y salen del país y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe argumentando que actúa contra el narcotráfico.

Esta reunión del Consejo tiene lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que el Ejército estadounidense haya anunciado dos ataques contra sendas embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas en el marco de lo que defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.