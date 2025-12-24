Chevron, la única empresa extranjera que explota el petróleo de Venezuela

Con su licencia, Chevron genera alrededor del 10 % de la producción de Venezuela, aunque las fuentes difieren sobre la magnitud exacta. ( AFP )

En medio de las tensiones entre Washington y Caracas, la petrolera estadounidense Chevron hace malabares para conservar el privilegio de ser la única empresa extranjera que puede explotar las reservas de petróleo de Venezuela, las más importantes del mundo.

El "bloqueo total" de los petroleros, que se sumó la semana pasada a las duras sanciones estadounidenses, volvió a poner a Chevron y su presencia en Venezuela en la mira.

¿Qué hace Chevron en Venezuela?

Uno de los antecesores de Chevron, Gulf Oil, se instaló en Venezuela en 1923 a través de su filial Venezuelan Gulf Oil Company, que comenzó la explotación petrolera en 1924 cerca del lago Maracaibo y luego en nuevos yacimientos como Urumaco (1926) y Boscan (1946).

Gulf Oil se fusionó en 1984 con Standard Oil of California (Socal) y formó un gigante rebautizado como Chevron.

En la actualidad, el grupo extrae petróleo en cuatro campos y gas en un yacimiento marítimo, que representan una superficie total cercana a 30,000 hectáreas. Todo ello en el marco de una asociación con la empresa pública PDVSA y sus filiales, que da empleo a unas 3,000 personas.

Según la Agencia de Internacional de la Energía (AIE), en 2023 el suelo venezolano contenía unos 303,000 millones de barriles, que suponen el 17 % de las reservas mundiales.

El embargo sobre el crudo venezolano, en vigor desde 2019, se flexibilizó en 2023 con la concesión de licencias para operar en el país. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump las revocó todas en el primer semestre de 2025, antes de conceder una excepción a Chevron.

Según un especialista del sector, las recientes decisiones de Trump no afectan a las actividades del grupo.

"Creemos que nuestra presencia sigue siendo una fuerza estabilizadora para la economía local, la región y la seguridad energética estadounidense", afirmó Chevron a la AFP. Aseguró además que trabaja respetando la ley y el "marco de sanciones establecido por el gobierno estadounidense".

¿Qué lugar ocupa Chevron en el petróleo venezolano?

Según Stephen Schork, analista de la consultora Schork Group, actualmente la producción total de Venezuela es de "entre 800,000 y 900,000 barriles diarios, cuando en su apogeo superaba los 3 millones".

Con su licencia, Chevron genera alrededor del 10 % de la producción de Venezuela, aunque las fuentes difieren sobre la magnitud exacta. Esto representaría entre 150,000 y 200,000 barriles diarios, de los cuales el 100 % se exporta a Estados Unidos.

Pero se trata de un petróleo "fangoso". Es un producto "pesado y sucio, no puede transportarse por un oleoducto" sin añadir diluyente, explica Schork. "Es el más sucio, pesado y difícil de refinar".

Debido al embargo, Caracas se ve obligada a comercializar su petróleo en el mercado negro a precios más bajos, principalmente hacia Asia.

Pero el nuevo bloqueo estadounidense debería reducir considerablemente estas exportaciones ilícitas, hasta un 50% según los expertos.

¿Por qué EEUU tiene interés en el petróleo venezolano?

Estados Unidos cuenta con refinerías en la costa del Golfo de México que fueron diseñadas especialmente hace varias décadas para procesar el petróleo venezolano, que es muy poco líquido. Estas infraestructuras son poco flexibles.

Debido a su menor calidad, este petróleo se transforma en diésel o en subproductos como el asfalto, y no en gasolina para automóviles.

"Estados Unidos se las arregla muy bien sin el petróleo venezolano", señala Schork. "No necesita este petróleo".

Si lo quieren, estima, es por razones "políticas, para expulsar a un gobierno socialista/comunista que actúa con muchos actores malintencionados".

Estados Unidos quiere "evitar que el vacío creado por su salida sea llenado por países que no comparten sus valores, como China y Rusia", tanto a nivel político como ecológico, afirma una fuente cercana al tema.