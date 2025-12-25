Ecuador restringe pasos de frontera con Colombia y Perú por "seguridad nacional"

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador. La imagen del pasado septiembre muestra una, en la que murieron 13 prisioneros. ( EFE )

Ubicado entre los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador comparte una porosa línea limítrofe de unos 600 km con Colombia (norte) y otra de unos 1,500 km con Perú (sur), que unen el Pacífico con la Amazonia.

Las fronteras ecuatorianas, separadas por ríos y áreas selváticas, son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando como de drogas, armas y explosivos.

El gobierno de Ecuador decidió que "por razones de seguridad nacional" mantendrá habilitados los pasos internacionales de Rumichaca (con Colombia) y Huaquillas (Perú), las principales puertas comerciales con sus vecinos, señaló la cancillería por la red social X sin dar más detalles ni precisar hasta cuándo.

Ecuador tiene otras conexiones legales, las cuales quedaron cerradas.

La cartera agregó que la medida fue informada de manera oportuna a Bogotá y Lima y que esos pasos serán los únicos autorizados para transitar entre Ecuador y sus vecinos.

Ecuador sostiene una guerra contra bandas narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales, que en su sangrienta disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica.

Violencia en 2025

La nación cerrará el año con la mayor tasa de homicidios de la región: 52 por cada 100,000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

El 23 de diciembre, la Policía Nacional de Ecuador abatió a 128 delincuentes en operaciones de alto riesgo durante 2025, en un contexto marcado por el aumento de la violencia criminal y ataques armados contra la fuerza pública, según informó la institución.

"El 2025 quedará marcado como uno de los años más desafiantes para la seguridad interna del Ecuador", indicó la corporación policiaca en un comunicado en el que detalló los operativos ejecutados a nivel nacional contra el crimen organizado.