Infografía: Los giros políticos hacia la derecha en América Latina en el 2025

La política latinoamericana atraviesa un giro hacia la derecha, marcado por la emergencia de gobiernos que priorizan la batalla ideológica en el plano regional.

Analistas señalan que, tras el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, varios países han adoptado un discurso más alineado con posturas conservadoras, buscando articularse en redes transnacionales que antes eran poco frecuentes en la derecha latinoamericana.

Este viraje político se produce en un contexto de debilitamiento del multilateralismo regional. Organismos como Mercosur, la Comunidad Andina y la Celac enfrentan una parálisis que ha reducido su capacidad de acción, mientras los nuevos liderazgos de derecha prefieren acuerdos bilaterales y pragmáticos en temas como seguridad, migración y energía.

La fragmentación política interna refuerza esta tendencia hacia alianzas más acotadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/afp20251226893c6cqv1pngstandardgiroaladerechaen2025enamericalatina-5dc86d9d.png

La nueva derecha latinoamericana ha comenzado a replicar estrategias de acumulación política que en décadas pasadas caracterizaron a la izquierda.

Según expertos, estos gobiernos buscan construir vínculos hemisféricos que fortalezcan su influencia, en contraste con etapas anteriores donde la derecha actuaba de manera aislada. Este cambio refleja un intento de consolidar un bloque ideológico con mayor capacidad de incidencia regional.

La ciudadanía, cada vez más desconfiada de los organismos regionales, impulsa a los gobiernos hacia soluciones inmediatas y nacionales, lo que favorece la agenda de la derecha.

Problemas internos como inflación, inseguridad y corrupción se convierten en prioridades, relegando la integración multilateral.

En este escenario, la Organización de Estados Americanos (OEA) aparece como un actor con potencial de protagonismo frente a eventuales transiciones democráticas en países como Venezuela, Nicaragua o Cuba.