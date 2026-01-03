×
Venezolanos acuden a tiendas para abastecerse en medio de incertidumbre tras reportes sobre Maduro

La falta de información oficial aumenta la tensión en Venezuela, donde los ciudadanos temen repercusiones económicas y sociales.

    Expandir imagen
    Venezolanos acuden a tiendas para abastecerse en medio de incertidumbre tras reportes sobre Maduro
    Toma aérea de los edificios de Caracas, Venezuela.
    (SHUTTERSTOCK)

    Venezolanos en Caracas comenzaron a acudir masivamente a supermercados y comercios para adquirir alimentos y suministros básicos, pocas horas después de que se reportara que el presidente Nicolás Maduro habría sido trasladado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este sábado, según informaciones difundidas por medios internacionales.

    De acuerdo con reportes de CNN, se registraron largas filas en establecimientos comerciales, mientras que varios videos obtenidos por la cadena mostraban calles mayormente vacías y un ambiente inusualmente tranquilo en distintos puntos de la capital venezolana, reflejo de la incertidumbre que vive la población ante el panorama político.

    Crisis en Caracas por el traslado de Maduro

    En medio de esta situación, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió la "liberación inmediata" de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

    • Según sus declaraciones, ambos habrían sido sacados de su residencia durante una operación militar estadounidense descrita como de gran escala, un hecho que hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades de Estados Unidos.
    La falta de información oficial y las versiones contradictorias han incrementado la tensión y la preocupación entre los ciudadanos, que temen posibles repercusiones económicas y sociales en las próximas horas.

    Hasta el cierre de esta nota, no se ha producido confirmación oficial que aclare los hechos reportados.

