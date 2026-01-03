"Son horas decisivas", dice opositor González Urrutia tras bombardeos de EE. UU. a Venezuela

Fotografía de archivo del 25 de julio de 2024 que muestra a los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado (i) y Edmundo González Urrutia saludando a simpatizantes en un evento de campaña, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R. ARCHIVO )

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo el sábado que su país transita "horas decisivas" luego que Estados Unidos bombardeara varios sectores del país y capturara al presidente Nicolás Maduro.

Elecciones presidenciales

González Urrutia reclama la victoria sobre Maduro en las pasadas elecciones presidenciales de 2024. "Venezolanos, estas son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de reconstrucción de nuestra nación", escribió en la red X.

Momentos antes, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo en un comunicado que González Urrutia "debe asumir de inmediato su mandato constitucional".