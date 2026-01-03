María Corina Machado tras captura del presidente de Venezuela: "Llegó la hora de la libertad"

Fotografía de archivo de la líder opositora y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien llamó este sábado a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se "concrete la transición" y aseguró que Edmundo González Urrutia "debe asumir de inmediato" el poder en Venezuela. ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado se pronunció este sábado tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y afirmó que el mandatario enfrenta desde ahora la justicia internacional por los crímenes cometidos durante su gestión.

"¡Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!", expresó Machado al inicio de un comunicado dirigido a los venezolanos, en el que sostuvo que "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones".

Según señaló, ante la negativa del mandatario a aceptar una salida negociada, "el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley".

En su mensaje, Machado afirmó que comienza una nueva etapa política en el país. "Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", señaló.

La líder opositora aseguró que los años de lucha han valido la pena. "Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando", afirmó.

Machado llamó a los ciudadanos a asumir un rol activo en el proceso político y reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia.

"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", sostuvo.

Asimismo, aseguró que la oposición está preparada para asumir el poder. "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS".

En su mensaje, Machado también dirigió llamados diferenciados a los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes se encuentran en Venezuela les pidió estar atentos a futuras instrucciones "a través de nuestros canales oficiales", mientras que a la diáspora les solicitó mantenerse movilizados y activar a gobiernos y ciudadanos del mundo para la "gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

El comunicado concluyó con un mensaje personal a los venezolanos: "En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. ¡VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final". El texto está fechado el 03 de enero del 2026 y firmado por María Corina Machado.

Machado se pronunció horas después de que Estados Unidos capturara en la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque contra Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump, quien calificó el operativo como "brillante".

Figura clave

Considerada la figura clave de la oposición venezolana, María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en Venezuela. Tras conocerse la noticia de la captura de Maduro, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Machado no pudo presentarse como candidata presidencial por la coalición opositora y dio su respaldo al exdiplomático Edmundo González, a quien su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como el verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

Mensaje íntegro de María Corina Machado:

Venezolanos, ¡Llegó la HORA DE LA LIBERTAD! Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.

Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa.

Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando.

Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS.

A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales.

A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto.

¡VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final.

(firma)

María Corina Machado03 de enero del 2026.